Grand Hotel: Έρχεται ο δεύτερος κύκλος - Συγκλονιστικό το νέο τρέιλερ
Το Grand Hotel επιστρέφει στον Ant1.

Ο 2ος Κύκλος του «Grand Hotel» έρχεται τον Σεπτέμβριο και το νέο trailer της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 που μόλις κυκλοφόρησε, υπόσχεται πως φέτος, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο.

Οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές, το ξενοδοχείο θα μετατραπεί σε πεδίο μάχης, αλλά και σε «μήλον της Έριδος», ισχυροί παίκτες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους, ενώ δυνατοί έρωτες θα ανθίσουν και νέοι χαρακτήρες, με τρομερά μυστικά, θα κάνουν την εμφάνισή τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=F8md0W_gWaY}

Entertainment

Επιστρέφουν τα παλιά επεισόδια

Λίγο πριν απολαύσουμε τα νέα επεισόδια του «Grand Hotel», ο ΑΝΤ1 κάνει μία ανακεφαλαίωση του 1ου Κύκλου που μονοπώλησε τα βράδια εκατομμυρίων τηλεθεατών και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης.

Από την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, όλα τα επεισόδια του 1ου Κύκλου του «Grand Hotel» επιστρέφουν, μέσα από 10 συγκλονιστικές τηλεταινίες.

Καθημερινά στις 23:45 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και για δύο εβδομάδες, θα ξαναζήσουμε όλη την ιστορία της αγαπημένης δραματικής σειράς από την αρχή….

