Συνάντηση με υψηλό συμβολισμό ανάμεσα σε Ρεζά Παχλαβί και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συνάντηση με τον γιο του σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Παρίσι.

Η Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει κατηγορήσει την Τεχεράνη για στρατιωτική στήριξη προς τη Μόσχα, επιθυμεί μια διαφορετική πορεία για το Ιράν. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ουκρανός πρόεδρος, «η Ουκρανία θέλει πράγματι να δει ένα ελεύθερο Ιράν, που δεν θα συνεργάζεται με τη Ρωσία και δεν θα αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τον κόσμο».

Την ίδια στιγμή, η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς το Ιράν δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στοχοποιώντας μεταξύ άλλων και τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι «έχει καθοριστική σημασία το ιρανικό καθεστώς να μην έχει κανένα όφελος» από τη σύγκρουση και ότι ο λαός του Ιράν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει μόνος του για το μέλλον της χώρας του.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2032520445568680278}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο μεταξύ, ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, προβάλλεται από ορισμένους ως πιθανή εναλλακτική λύση για την ηγεσία της χώρας σε περίπτωση πτώσης του σημερινού θεοκρατικού καθεστώτος, το οποίο φέρεται πλέον να καθοδηγείται από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στην επικοινωνία του με τον διάδοχο του ιρανικού θρόνου, σημειώνοντας: «Είμαι ευγνώμων στον πρίγκιπα διάδοχο για τις σαφείς του διαβεβαιώσεις υποστήριξης στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι ομάδες μας θα παραμείνουν σε επαφή».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς Shahed, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μαζικά σε επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών. Τα συγκεκριμένα drones πλέον κατασκευάζονται και στη Ρωσία με την ονομασία Geran-2.

Παράλληλα, το Κίεβο εκφράζει ανησυχία ότι η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αποσπάσει τη διεθνή προσοχή από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανότητα να περιοριστεί η διάθεση αντιαεροπορικών πυραύλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στον Κόλπο για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones, αλλά αποτελούν κρίσιμο εξοπλισμό και για την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.