Η επιστολή παραίτησής του.

Παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Τσίρκας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή παραίτησής του:

«Σήμερα κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της πολιτικής μου διαδρομής. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία της παράταξής μας, στους ανθρώπους που πίστεψαν και στήριξαν το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και στις αξίες της Αριστεράς που υπηρετώ διαχρονικά, υπέβαλα την παραίτησή μου από την Κεντρική Επιτροπή και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η απόφαση αυτή δεν είναι ούτε εύκολη ούτε χωρίς συναισθηματικό βάρος. Είναι αποτέλεσμα μακράς περιόδου προβληματισμού και βαθιάς ανησυχίας για την πορεία του κόμματος. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν για μένα απλώς ένας πολιτικός χώρος. Ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου. Ένας τόπος αγώνα, συντροφικότητας, ελπίδας και συλλογικής προσπάθειας. Υπήρξε για μένα πολιτική και ηθική πατρίδα. Στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις την προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα κόμμα δημοκρατικό, συμμετοχικό, αριστερό, με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και στις αξίες της αλληλεγγύης.

Έδωσα όλες τις μάχες από μικρή ηλικία χωρίς όρους και προϋποθέσεις και θα συνεχίζω να τις δίνω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ήταν η μεγάλη πολιτική εμπειρία μιας γενιάς που πίστεψε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική, πιο αξιοπρεπής. Νιώθω περήφανος για όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί. Για τις δύσκολες μάχες που δώσαμε. Για τη διακυβέρνηση που κράτησε όρθια την κοινωνία, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και άφησε ένα σημαντικό αποτύπωμα κοινωνικής δικαιοσύνης και δικαιωμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζήσαμε μαζί μια ιστορική περίοδο. Με τις αντιφάσεις, τα ρίσκα, το βάρος της ευθύνης, αλλά και με εκείνη την επιμονή που γεννιέται όταν πιστεύεις ότι οι πολλοί αξίζουν κάτι καλύτερο. Έτσι θα θυμάμαι τα χρόνια που πορευτήκαμε όλοι μαζί και ειδικά την περίοδο 2015-2019. Σαν μια μεγάλη προσπάθεια ενός λαού να σηκώσει κεφάλι, να ξαναβρεί το φως του μέσα από τις στάχτες. Αυτή η παρακαταθήκη δεν διαγράφεται. Ανήκει στους ανθρώπους που τη δημιούργησαν και στην προοδευτική παράταξη της χώρας.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, σε αγώνες, δυσκολίες και ελπίδες. Η πολιτική μας διαδρομή και σχέση δεν τελειώνει εδώ. Ίσως τώρα να ξαναρχίζει, με άλλους όρους, αλλά με την ίδια πίστη στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική αλλαγή. Συνεχίζεται μέσα στην κοινή μας αγωνία για ένα καλύτερο αύριο, για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Πιστεύω, όμως, βαθιά ότι η Αριστερά οφείλει να μιλά καθαρά και να πράττει με συνέπεια.

Και η αλήθεια είναι ότι ο κατακερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων δεν μπορεί να δώσει απάντηση στην πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Η δημοκρατική αναγκαιότητα για μια ριζική ανασύνθεση του αριστερού και προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να μείνει απλώς ως διαπίστωση. Χρειάζεται θάρρος, ειλικρίνεια και νέες υπερβάσεις. Χρειάζεται μια νέα συλλογική αφήγηση που θα ξαναπιάνει το νήμα των δημοκρατικών αγώνων του λαού μας για να χτίσουμε μια νέα ενότητα.

Πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα ιστορική ανάγκη. Στην ανάγκη να ξανασυναντηθούν οι δυνάμεις της Αριστεράς, της προόδου και της δημοκρατικής παράταξης. Να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος ελπίδας, συμμετοχής και πολιτικής αξιοπιστίας. Ένα νέο «μαζί» που θα μπορεί να εκφράσει τον κόσμο της εργασίας, τη νεολαία, τους ανθρώπους που ασφυκτιούν από τις ανισότητες και την αδικία. Αποχωρώ από ένα κόμμα. Δεν αποχωρώ από τις ιδέες μου. Δεν αποχωρώ από την πίστη μου ότι η κοινωνία μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.

Η διαδρομή αυτή κλείνει με συγκίνηση. Η επόμενη, όμως, ανοίγει με την ίδια πίστη και αισιοδοξία ότι η Ελλάδα αξίζει μια μεγάλη, δημοκρατική, προοδευτική παράταξη που θα μπορεί ξανά να εμπνεύσει, να ενώσει και να νικήσει. Συνεχίζουμε.

Άρτα, 11 Ιουνίου 2026

Βασίλης Τσίρκας, δικηγόρος, πρώην βουλευτής Άρτας»