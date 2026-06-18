Με δύο βραβεία έφυγε η Κατερίνα Λιόλιου από τα MAD VMA το βράδυ της Τετάρτης.

Την ευγνωμοσύνη και τη χαρά της θέλησε να εκφράσει η Κατερίνα Λιόλιου μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια, το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια των MAD VMA, κατάφερε να αποσπάσει δύο βραβεία.

Το ένα έφερε τον τίτλο «Καλλιτέχνης λαϊκό modern» και το άλλο αφορούσε το τραγούδι της ο «Λογαριασμός».

Κατά τη διάρκεια της παραλαβής δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, και πάνω στη σκηνή μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τόσο για το κοινό της όσο και για τη δισκογραφική εταιρεία που την εκπροσωπεί.

Σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τη χθεσινή βραδιά και μοιράστηκε ορισμένα από τα πιο έντονα συναισθήματά της.

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«Κρατάω 2 βραβεία στα χέρια μου, αλλά στην πραγματικότητα κρατάω την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ που είστε η δύναμη πίσω από κάθε όνειρο και κάθε βήμα μου. Όλα αυτά υπάρχουν επειδή υπάρχετε εσείς», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.