Με ένα ξεχωριστώ μήνυμα θέλησε να ευχαριστήσει η Δανάη Μπάρκα τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ιδιαίτερα συγκινημένη και γεμάτη ευτυχία φαίνεται πως είναι η Δανάη Μπάρκα λίγες ημέρες μετά από το γάμο της και δεν σταματά να μοιράζεται στιγμιότυπα από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Η γνωστή παρουσιάστρια, το Σάββατο 13 Ιουνίου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση σε μία ρομαντική τελετή σε ξωκλήσι της Μεσσηνίας.

Από τότε, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές, φωτογραφίες, σκέψεις και μικρά μυστικά της σχέσης της, ενώ μέσω αυτών εκφράζει την ευγνωμοσύνη και τη χαρά της.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, επέστρεψε με μία νέα φωτογραφία στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται η ίδια, με σκοπό να στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα σε όσους της έχουν ευχηθεί για το νέο ξεκίνημα στη ζωή της.

«Σας στέλνω μία αγκαλιά. Στον κάθε ένα ξεχωριστά. Διαβάζω μηνύματά σας και κλαίω από συγκίνηση και χαρά. Το όμορφο πράγμα είναι να λέμε καλά λόγια και να χαιρόμαστε με κάτι όμορφο; Αλήθεια, με έχετε ρημάξει στο κλάμα. Ανταποδίδω κάθε ευχή. Από χθες απαντάω και θα προσπαθήσω σε όλους», ανέφερε στη λεζάντα της.