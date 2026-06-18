Η δημοσίευση της Ναταλίας Γερμανού που απαντάει στις φήμες για το «κόψιμο» της εκπομπής της «Καλύτερα δε Γίνεται».

Την όγδοη σεζόν του «Καλύτερα δε Γίνεται» διανύει η Ναταλία Γερμανού με τους συνεργάτες της και όπως όλα δείχνουν η εκπομπή αναμένεται να συνεχιστεί και του χρόνου.

Τις προηγούμενες ημέρες ήρθε στη δημοσιότητα ρεπορτάζ που ήθελε το «Καλύτερα δε Γίνεται» να ολοκληρώνεται φέτος, ωστόσο η παρουσιάστρια θέλησε να το διαψεύσει με τον δικό της τρόπο.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια φωτογράφισης στον Alpha.

«Μια φωτογράφιση για τον @alphatv που εξελίχτηκε σε πάρτυ χάρη στην πιο υπέροχη ομάδα!» και προσθέτοντας σε tag τον φωτογράφο πρόσθεσε: «@thomasbraut Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη για τη φιλία μας. Σας ευχαριστώ όλους!!».

{https://www.instagram.com/p/DZuEuzQjE9g/?hl=el&img_index=1}

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Μάλιστα, στα hashtags συμπεριέλαβε το tag «#season9», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς ότι το «Καλύτερα δε Γίνεται» θα συνεχιστεί και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.