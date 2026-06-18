Η νέα συγκινητική ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα αφιερωμένη στη γιαγιά της.

Η Δανάη Μπάρκα φαίνεται να διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες και ταυτόχρονα έντονα συναισθηματικά ημέρες της ζωής της, καθώς πριν από περίπου μία εβδομάδα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός από την ημέρα του γάμου και έπειτα, μοιράζεται στιγμιότυπα, φωτογραφίες και εικόνες από την ημέρα του γάμου της, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Ανάμεσα σε όλα αυτές τις στιγμές, θέλησε να κάνει και μία ξεχωριστή ανάρτηση αφιερωμένη στη γιαγιά της.

Μέσα από μία σειρά φωτογραφιών απεικονίζεται να την κρατά στην αγκαλιά της να τη φιλά και να μοιράζεται στιγμές μαζί της.

Σε ένα από τα βίντεο που συμπεριέλαβε, απεικονίζεται η γιαγιά της να της δίνει συμβουλές για το νυφικό της και στο αμέσως επόμενο στιγμιότυπο την παρουσιάζει με μάσκα ομορφιάς στο πρόσωπο να ετοιμάζεται για το γάμο της εγγονής της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη λεζάντα η Δανάη Μπάρκα, επέλεξε να συμπεριλάβει ορισμένες από τις πιο αγνές σκέψεις της για την γιαγιά της, αναφέροντας: «Όλα για εκείνη, κι όλα ΜΕ εκείνη.

Για όσο μπορούμε, για όσο αντέχει, για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά. Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπη. Για την γιαγιά μου.

Εκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως «όμορφα» ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο.

Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε.

{https://www.instagram.com/p/DZvCZovjIkI/?hl=el&img_index=1}

Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό.

Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σ’ αγαπάω γιαγιούλα μου.

Ο παππούς μας βλέπει και χαίρεται. Σ’ αγαπάω!

Υ.Γ : όσοι έχουμε τις γιαγιάδες & τους παππούδες μας, ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ!

Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο».