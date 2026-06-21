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Η μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα θα ολοκληρωθεί έναντι ποσού που φθάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του Ισπανού πορτιέρε θα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ινιάκι Πένια, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε το απόγευμα της Κυριακής (21/06) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκαν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης, καθώς και στελέχη του συλλόγου.

Στη συνέχεια θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πριν βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε, καταγράφοντας 16 συμμετοχές και κρατώντας την εστία του απαραβίαστη σε τέσσερις περιπτώσεις.