Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Σε μία βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, μοιράστηκε ορισμένες άγνωστες πτυχές της ζωής, προσωπικά βιώματα και αναμνήσεις από την παιδική της ηλικίας.

Όπως περιέγραψε τους πρώτους μήνες της ζωής της τους έζησε στη Βουκουρέστι, καθώς οι γονείς της ζούσαν εκεί ως παιδιά μεταναστών. Γεννήθηκε σε πλυσταριό και έμεινε εκεί για τους δέκα πρώτους μήνες της ζωής της, μέχρι να επιστρέψουν οικογενειακώς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη.

Λόγω συνθηκών οι γονείς της, την έστειλαν να μεγαλώσει στο Κιλκίς με τη γιαγιά της, όπου οι συνθήκες ζωής ήταν ιδιαίτερα φτωχικές, ωστόσο η ίδια δεν μπορούσε να το αντιληφθεί αυτό.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι σε ηλικία περίπου έξι ετών, ταξίδεψαν οικογενειακώς στη Σουηδία για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον, ωστόσο οι συνθήκες που αντιμετώπισαν ήταν άκρως απαιτητικές και δύσκολες.

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Ανατρέχοντας στο παρελθόν εξήγησε ότι για περίπου δύο χρόνια ζούσαν με το φόβο ότι θα τους διώξουν από τη χώρα καθώς δεν είχαν τα μέσα να κάνουν τα απαραίτητα χαρτιά παραμονής.

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Προκειμένου να βρεθεί λύση σε αυτό, αναγκάστηκε ο πατέρας της να επιστρέψει στην Ελλάδα για περίπου δύο χρόνια με σκοπό η ίδια με τη μητέρα της και την αδερφή της να αποκτήσουν τα απαραίτητα χαρτιά παραμονής. Όπως εξήγησε τα χρόνια αυτά πέρασαν με πολλές δυσκολίες:

«Μπαίνουμε στη χώρα, στην αρχή κρυβόμασταν στο σπίτι της θείας. Βρίσκουμε σπίτι, κάνουμε αίτηση να μείνουμε στη χώρα και δεν μας τη δίνανε. Κάποιος μας συμβούλεψε να φύγει ο πατέρας για να μας δώσουν άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους», περιέγραψε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.

Και συμπλήρωσε: «Όλη μου η παιδική ηλικία με διαμόρφωσε… Ο τρόπος που μεγάλωσα, ο πόνος που έζησα, οι αδικίες, με έχουν διαμορφώσει, όμως είναι και ο μεγαλύτερός μου πλούτος. Ο φόβος εξακολουθεί ακόμη, ακόμη φοβάμαι ότι θα με πετάξουν έξω. Η αγωνία αυτή είναι μόνιμη στη ζωή μου».

Παράλληλα, μίλησε για την εποχή που ο πατέρας της επέστρεψε στο σπίτι, ωστόσο ήταν τελείως διαφορετικός από όσο τον θυμόταν: «Επέστρεψε μετά από 2,5 χρόνια, αλλά ήταν ένας ξένος. Άρχισε να έχει διάφορα θέματα. Άρχισε να γυρνάει να πίνει, δεν ήταν ένας πατέρας παρών στη ζωή μας και δημιούργησα έργα για το πώς μας επηρεάζει η απουσία του πατέρα… Έζησα πατρική βία».

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«Έζησα πάρα πολλά που θα ήθελα να μην έχω ζήσει. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου και απέναντι σε εμένα. Νομίζω ότι αυτό το έχουν ζήσει αρκετοί Έλληνες. Όταν έσπασα το ταμπού και άρχισα να μοιράζομαι… Φοβόμουν ότι με δικάζουν και εμένα και τους γονείς μου που τους αγαπώ, ο πατέρας μου έχει φύγει από τη ζωή…», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.