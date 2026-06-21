Μετά την απρόσμενη απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα, οι «Φούριας Ρόχας» μπήκαν αποφασισμένες να επιβάλουν τον ρυθμό τους από το πρώτο λεπτό και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους τους.

Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Ισπανία, η οποία επικράτησε με 4-0 της Σαουδική Αραβία στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Το σκορ άνοιξε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του.

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Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος βρήκε δύο φορές δίχτυα μέσα σε λίγα λεπτά, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο και βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στις αρχές του δεύτερου μέρους με αυτογκόλ του Χασάν Αλ Ταμπακτί.

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Αντίθετα, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη δεν κατάφερε να επαναλάβει τις θετικές εμφανίσεις των προηγούμενων αγώνων και περιορίστηκε κυρίως σε παθητικό ρόλο, αδυνατώντας να απειλήσει ουσιαστικά την ισπανική εστία.