Συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026 με την Σουηδία να διασύρεται από την Ολλανδία, τον τερματοφύλακα του Κουρασάο να «γράφει» ιστορία και την Γερμανία να περνά το εμπόδιο της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο Ρουμ κατέβασε... ρολά και το Κουρασάο έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ 2026, αποσπώντας λευκή ισοπαλία (0-0) απέναντι στο Εκουαδόρ και κατακτώντας τον πρώτο βαθμό της παρουσίας του σε τελική φάση Μουντιάλ. Δείτε τα highlights.

«Ζωντανό» του Κουρασάο

Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση, σταματώντας κάθε προσπάθεια των Νοτιοαμερικανών και οδηγώντας την ομάδα του σε ένα αποτέλεσμα που τη διατηρεί ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Στον 5ο όμιλο, μόνο η Γερμανία έχει εξασφαλίσει ήδη θέση στους «32», ενώ Ακτή Ελεφαντοστού (3 βαθμοί), Κουρασάο (1) και Εκουαδόρ (1) θα τα δώσουν όλα στην τελευταία αγωνιστική. Τα «Πάντσερ» αντιμετωπίζουν το Εκουαδόρ, ενώ το Κουρασάο κοντράρεται με τους Ιβοριανούς.

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Νίκη για τα Πάντσερ

Νωρίτερα, η Γερμανία σφράγισε την πρόκρισή της με δραματική ανατροπή απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού (2-1), έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντενίζ Ούνταβ. Ο επιθετικός της Στουτγκάρδης σημείωσε και τα δύο γκολ της «Μάνσαφτ», χαρίζοντας το 2/2 στην ομάδα του. Οι Ιβοριανοί είχαν προηγηθεί με τον Κεσιέ στο 30', όμως ο Ούνταβ ισοφάρισε στο 68' και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 90+4'. Δείτε τα highlights.

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Διασυρμός για Σουηδία

Εντυπωσιακή ήταν και η Ολλανδία, η οποία ξέσπασε πάνω στη Σουηδία και έφτασε σε εμφατική νίκη με 5-1. Οι «Οράνιε» άφησαν πίσω τους την απώλεια βαθμών απέναντι στην Ιαπωνία και κυριάρχησαν απόλυτα στο Χιούστον, με τον Μπρόμπεϊ να πετυχαίνει δύο γκολ και τον Χάκπο να προσθέτει άλλα δύο. Το σύνολο του Ρόναλντ Κούμαν έκανε αποφασιστικό βήμα τόσο για την πρόκριση στα νοκ άουτ όσο και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον 6ο όμιλο.

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