Τα συγκρίσιμα EBITDA του ομίλου της HELLENiQ ENERGY διαμορφώθηκαν στα 442 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

Άνοδο τζίρου και κερδοφορίας κατέγραψε η HELLENiQ ENERGY κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας που διαμορφώθηκε από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις Ουκρανίας - Ρωσίας.

Τα συγκρίσιμα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 442 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 221 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 100%, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 253 εκατ. ευρώ από 72 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Σε επίπεδο εξαμήνου, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 734 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 83% σε σχέση με τα 401 εκατ. ευρώ του 2025, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 393 εκατ. ευρώ από 128 εκατ. ευρώ.

Τα δημοσιευμένα EBITDA ανήλθαν στα 849 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, ενισχυμένα από την αποτίμηση των αποθεμάτων λόγω της απότομης ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Η εταιρεία επισημαίνει ότι πρόκειται για λογιστικό και όχι ταμειακό όφελος, το οποίο αντιστάθμισε τις αντίστοιχες ζημιές αποθεμάτων της προηγούμενης χρονιάς και συνδέεται με τη διατήρηση αυξημένων αποθεμάτων ασφαλείας εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών στις αγορές.

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 4,29 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένες κατά 76% σε ετήσια βάση, ενώ στο πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 36%. Οι όγκοι πωλήσεων διύλισης αυξήθηκαν κατά 9% το τρίμηνο, φθάνοντας τους 3,85 εκατ. τόνους, ενώ στο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στους 6,86 εκατ. τόνους, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση. Στην εμπορία, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 6% στο εξάμηνο. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εκτινάχθηκε στις 818 GWh το δεύτερο τρίμηνο από 188 GWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και στις 1.753 GWh στο εξάμηνο από 361 GWh.

Τα απασχολούμενα κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στα 5,43 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 17%, στα 1,97 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 36%, έναντι 48% ένα χρόνο πριν. Παράλληλα, οι επενδύσεις έφθασαν τα 226 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και τα 407 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για την περίοδο.

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Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας κατέγραψε συγκρίσιμα EBITDA 318 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 95%, κυρίως λόγω των υψηλότερων περιθωρίων διύλισης. Η παραγωγή προϊόντων ανήλθε σε 3,5 εκατ. τόνους, ενώ οι πωλήσεις έφθασαν τα 3,8 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 48% του συνόλου.

Στα Πετροχημικά, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν στα 24 εκατ. ευρώ από 11 εκατ. ευρώ, καθώς ενισχύθηκαν τα περιθώρια πολυπροπυλενίου, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στη μείωση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο.

Στην Εμπορία, η δραστηριότητα στην ελληνική αγορά κατέγραψε συγκρίσιμα EBITDA 21 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα από την αύξηση των όγκων πωλήσεων και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η Διεθνής Εμπορία πέτυχε ιστορικό υψηλό κερδοφορίας με συγκρίσιμα EBITDA 38 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενη από την αύξηση των πωλήσεων και την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων.

Στον κλάδο Power, που περιλαμβάνει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ηλεκτροπαραγωγή και το φυσικό αέριο, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ, διπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης της Enerwave. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε μονάδες ΑΠΕ και θερμικές μονάδες ανήλθε στο 1,4 GW.

Η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings, Ανδρέας Σιάμισης,ανέφερε: «Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 συνέχισε να επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον Κόλπο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ήδη έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Βασικός μας στόχος κατά την περίοδο αυτή ήταν και παραμένει η ασφάλεια εφοδιασμού, τόσο στη χώρα μας όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου έχουμε εμπορική παρουσία, προσπαθώντας παράλληλα να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις.

Στην περίοδο αυτή, επιλέγοντας διαφορετικού τύπου αργού, τα οποία είχαν ήδη αξιολογηθεί και προεγκριθεί για τα διυλιστήριά μας, και έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει με επιτυχία τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και βελτιωτικών επενδύσεων συνολικού ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, διατηρήσαμε υψηλό επίπεδο λειτουργίας και παραγωγής.

Πέραν όμως των προβλημάτων εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, η αγορά παρουσίασε έλλειψη κυρίως σε διυλισμένα προϊόντα λόγω μειωμένης παραγωγής από διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής που είτε επηρεάστηκαν από τις συγκρούσεις είτε δεν είχαν προβεί σε επενδύσεις στο παρελθόν για να διατηρήσουν τη δυναμικότητά τους. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της παραγωγής μας, ιδίως σε καύσιμα αεροπορίας, διοχετεύθηκε σε αγορές του εξωτερικού, με βελτιωμένα περιθώρια. Μέχρι στιγμής, η τάση αυτή συνεχίζεται ακόμη πιο έντονα και στο τρίτο τρίμηνο, καθώς αυξάνεται και η ζήτηση από αγορές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήσαμε μέρος των βελτιωμένων αποτελεσμάτων για να στηρίξουμε την ελληνική αγορά σε μια περίοδο που η ιδιωτική κατανάλωση σε καύσιμα κίνησης αυξάνεται, παρέχοντας έκτακτη έκπτωση που οδηγεί σε μείωση της τιμής αντλίας κατά 0,10 ευρώ ανά λίτρο για τη βενζίνη και 0,05 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας αναμένεται να ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση των 20 εκατ. ευρώ, καθώς η κατανάλωση παρουσιάζεται αυξημένη.

Μια πρωτοβουλία που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου είναι η χορηγία ύψους 25 εκατ. ευρώ ως βοήθεια σε πυρόπληκτες περιοχές για έργα που θα καθοριστούν από κοινού με την Πολιτεία. Παράλληλα, από την αρχή του έτους αυξήσαμε και τη χορηγία μας σε δωρεάν καύσιμα σε οχήματα που συμμετέχουν στην πυροπροστασία και την πυρόσβεση σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην εθνική προσπάθεια.

Τέλος, συνεχίζουμε παράλληλα την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, ενισχύοντας περαιτέρω τις λειτουργικές επιδόσεις της Enerwave. Προχωρούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα στις ΑΠΕ, έχοντας ήδη επενδύσει περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, ενώ διευρύνουμε το επενδυτικό μας αποτύπωμα και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία ενισχύουν την ευελιξία στη διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, επανεξετάζουμε και ολοκληρώνουμε στο επόμενο διάστημα τη νέα μας μακροπρόθεσμη στρατηγική για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Η συγκυρία αυτή επιτρέπει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη χρηματοδότηση μιας ταχύτερης και πιο φιλόδοξης ανάπτυξης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του περιφερειακού μας αποτυπώματος, τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής μας βάσης στην Ελλάδα και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.»