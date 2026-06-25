Ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY χαρακτήρισε τον στόχο φιλόδοξο αλλά απολύτως μετρήσιμο, επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές ενδέχεται να αποδειχθούν ακόμη καλύτερες.

Τη στρατηγική ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY έως το τέλος της δεκαετίας παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, θέτοντας ως βασικό στόχο την αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα 1,5 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 1 δισ. ευρώ σήμερα.

Όπως ανέφερε, η επίτευξη του στόχου θα στηριχθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην ενίσχυση των επενδύσεων στα διυλιστήρια, στην επέκταση του εμπορικού χαρτοφυλακίου (trading), στις νέες διεθνείς συνεργασίες, αλλά και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY χαρακτήρισε τον στόχο φιλόδοξο αλλά απολύτως μετρήσιμο, επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές ενδέχεται να αποδειχθούν ακόμη καλύτερες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα λειτουργικά κέρδη θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, ακόμη και προς τα επίπεδα των 2,5 ή 3 δισ. ευρώ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι θετικές τάσεις στην ενεργειακή αγορά και αποδώσουν οι επενδύσεις που σχεδιάζει ο όμιλος.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου Vision 2030, η HELLENiQ ENERGY δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, σχεδιάζει νέες επενδύσεις στα διυλιστήρια, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεών της, ενώ παράλληλα επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον τομέα του διεθνούς trading, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι μεταβολές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Σημαντικό ρόλο στη νέα στρατηγική θα διαδραματίσουν και οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει να αυξήσει τις ετήσιες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα στα 300 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 100 εκατ. ευρώ σήμερα, επιταχύνοντας την ανάπτυξη του πράσινου χαρτοφυλακίου της. Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει την είσοδο της εταιρείας και στην κατασκευή, καθώς και στη διαχείριση έργων ΑΠΕ, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από τον αμιγώς επενδυτικό χαρακτήρα που διατηρεί έως σήμερα.

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Αναφερόμενος στις προοπτικές της ενεργειακής αγοράς, ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι η συνολική ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 19% έως το 2050, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να ενισχυθεί κατά περίπου 80%. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι υδρογονάνθρακες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικό στοιχείο του ενεργειακού μείγματος για τις επόμενες δεκαετίες, εκτιμώντας ότι θα καλύπτουν περίπου το 32% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης το 2050. «Όποιος θεωρεί ότι οι υδρογονάνθρακες δεν έχουν μέλλον, θα ξεμείνει από ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα ερευνών υδρογονανθράκων της HELLENiQ ENERGY. Όπως είπε, εφόσον οι εργασίες εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων το 2027 η εταιρεία θα έχει στα χέρια της τα αποτελέσματα από τη γεώτρηση στο «μπλοκ 2» στο βορειοδυτικό Ιόνιο, καθώς και ολοκληρωμένη εικόνα από τις σεισμικές έρευνες στις περιοχές νοτιοδυτικά της Κρήτης. Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY εξακολουθεί να εστιάζει στην περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενώ η κοινοπραξία αποφάσισε, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, να αποχωρήσει από το οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης».

Σε ό,τι αφορά το οικόπεδο «Ιόνιο», όπου η HELLENiQ ENERGY παραμένει μοναδικός διαχειριστής, ο κ. Σιάμισιης γνωστοποίησε ότι η εταιρεία θα ζητήσει παράταση της ερευνητικής περιόδου, εξέλιξη που αναμένεται να οριστικοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των συνεργασιών με τις Exxon και Chevron στις έρευνες υδρογονανθράκων, επισημαίνοντας ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου, καθώς το κόστος μίας μόνο ερευνητικής γεώτρησης μπορεί να κυμανθεί από 60 έως 100 εκατ. δολάρια.

Ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY αναφέρθηκε και στη συνολική πορεία του ομίλου τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η αξία του έχει υπερδιπλασιαστεί χωρίς να απαιτηθεί άντληση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό στο μέλλον, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της HELLENiQ ENERGY στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας κατά τις πρόσφατες διεθνείς κρίσεις, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν αντιμετώπισε προβλήματα εφοδιασμού αντίστοιχα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κλείνοντας, ο κ. Σιάμισιης άσκησε κριτική τόσο στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο –όπως είπε– αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος των ενεργειακών επιχειρήσεων, όσο και στις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στην Ελλάδα στις αδειοδοτήσεις και τη χωροταξία για έργα ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τονίζοντας ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων της HELLENiQ ENERGY έως το 2030.

