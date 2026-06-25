Η νέα κίνηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της Sustainable Energy Solutions.

Η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και των λύσεων αποθήκευσης ενέργειας αποτελεί τον επόμενο στρατηγικό στόχο της Sustainable Energy Solutions, θυγατρικής της Ήρων Ενεργειακή του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία προχώρησε στη σύσταση μίας ακόμη εταιρείας με αντικείμενο τη δραστηριοποίηση στον συγκεκριμένο τομέα.

Πρόκειται για τη νέα εταιρεία «Reserve Energy Power II Μ.Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Repower II», η οποία συστάθηκε χθες με αντικείμενο το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 5,8 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 116.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 50 ευρώ η καθεμία, και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με μετρητά από τη μοναδική μέτοχο, τη Sustainable Energy Solutions, εκπροσωπούμενη από τον Διονύσιο Ανδρωνά.

Διοικητικό συμβούλιο και δομή διοίκησης

Η διοίκηση της νέας εταιρείας ανατέθηκε σε επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Γεώργιο Κούβαρη και μέλη τους Γεώργιο Σπύρου, Διονύσιο Ανδρωνά, Εμμανουήλ Μουστάκα, Στυλιανή Ζαχαρία, Μάρκο Κατσίμη και Γεώργιο Αρμένη, δηλαδή στα ίδια πρόσωπα που συμμετέχουν και στη διοίκηση της Sustainable Energy Solutions.

Η νέα κίνηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της Sustainable Energy Solutions, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 με μοναδική μέτοχο την Ήρων Ενεργειακή και έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Διεύρυνση εταιρικού χαρτοφυλακίου

Η εταιρεία ενισχύθηκε σημαντικά και κεφαλαιακά, καθώς μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 17 Ιουνίου αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 7,7 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλέον στα 81,2 εκατ. ευρώ.

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Παράλληλα, η Sustainable Energy Solutions διευρύνει σταθερά το χαρτοφυλάκιό της. Ήδη ελέγχει τις θυγατρικές Sens Pulse, με αντικείμενο την ηλεκτροκίνηση και τις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τη Reserve Energy Power (Repower), η οποία δραστηριοποιείται επίσης στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και στην αποθήκευση ενέργειας. Με τη σύσταση της Repower II προστίθεται ένα ακόμη εταιρικό όχημα που ενισχύει την παρουσία του ομίλου στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της ενεργειακής αγοράς.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ενσωμάτωσης της Optimus Energy και της Terna Energy Trading Limited κάτω από την «ομπρέλα» της Sustainable Energy Solutions, ενώ η εταιρεία έχει ήδη υποβάλει στη ΡΑΑΕΥ αίτηση για άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 300 MW.

Οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με την ολοκλήρωση της συνένωσης της Ήρων με τη NRG του Ομίλου Motor Oil, μια συμφωνία που έχει ήδη λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται να δημιουργήσει τον τρίτο ισχυρότερο ενεργειακό πόλο στην ελληνική αγορά, συγκεντρώνοντας δραστηριότητες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 1,5 GW.