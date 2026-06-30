Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων του ομίλου, με έμφαση σε έργα μεταφορών, ενέργειας και ύδατος, καθώς και σε νέες συμβάσεις παραχώρησης και έργα ΣΔΙΤ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στην άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων μετοχών, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, προετοιμαζόταν εδώ και αρκετούς μήνες και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ενός νέου κύκλου επενδύσεων σε υποδομές και παραχωρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η διαδικασία υλοποιείται μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building) προς επιλεγμένους θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τον συντονισμό της συναλλαγής έχουν αναλάβει οι Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe, με τη συμμετοχή της AXIA Ventures Group ως συνδιαχειριστή του βιβλίου προσφορών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων του ομίλου, με έμφαση σε έργα μεταφορών, ενέργειας και ύδατος, καθώς και σε νέες συμβάσεις παραχώρησης και έργα ΣΔΙΤ. Πηγές με γνώση του σχεδιασμού αναφέρουν ότι μέρος των νέων επενδύσεων εξετάζεται να αφορά και αγορές του εξωτερικού, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ομίλου.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι το timing της αύξησης κεφαλαίου δεν είναι τυχαίο. Η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος δημιούργησαν ένα ευνοϊκό παράθυρο για την υλοποίηση της συναλλαγής, ενώ στο παρασκήνιο καταγράφονται και ανησυχίες για ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων από το φθινόπωρο, γεγονός που ενίσχυσε την επιλογή για άμεση πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου.

Πηγές της αγοράς επισημαίνουν επίσης ότι η κίνηση είχε σχεδιαστεί από τις αρχές του έτους από τη διοίκηση του ομίλου και προσωπικά από τον πρόεδρο και βασικό μέτοχο, Γιώργο Περιστέρη, χωρίς να έχουν διαρρεύσει σχετικές πληροφορίες στην αγορά. Η εταιρεία διέθετε ήδη από τον Μάρτιο την απαραίτητη εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση για την προώθηση της αύξησης κεφαλαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η αγορά εκτιμά ότι η τιμολόγηση της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της σε σχέση με προηγούμενα χαμηλά της. Αναλυτές θεωρούν ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η δημιουργία νέων επενδυτικών προοπτικών θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τη μετοχή και να προσδώσουν περαιτέρω δυναμική στην αποτίμηση του ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία και ο Γιώργος Περιστέρης έχουν αναλάβει δέσμευση διακράτησης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, κίνηση που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι τελικοί όροι της ιδιωτικής τοποθέτησης αναμένεται να ανακοινωθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση:

«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ανέθεσε στις «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, να ξεκινήσουν εκ μέρους της μια διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου €500.000.000. Με την ολοκλήρωση και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών, με αποκλεισμό (κατάργηση) των δικαιωμάτων προτίμησης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»). Τα έσοδα από την Iδιωτική Tοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου — ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της. Τόσο η Εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, μέσω επόμενων ανακοινώσεων».