Αρχικός στόχος της εταιρείας ήταν η άντληση περίπου 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών (accelerated book building) για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε έξι φορές, οδηγώντας την εταιρεία στην άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους 658,75 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προχώρησε τελικά στη διάθεση 15,5 εκατ. νέων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 42,5 ευρώ ανά μετοχή. Το discount έναντι της τιμής κλεισίματος των 44 ευρώ περιορίστηκε μόλις στο 3,4%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές.

Αρχικός στόχος της εταιρείας ήταν η άντληση περίπου 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής. Προσφορές σε επίπεδα χαμηλότερα των 42,5 ευρώ ανά μετοχή δεν έγιναν δεκτές.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε αναθέσει τη διαδικασία στους οίκους Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley ως παγκόσμιους συντονιστές και, από κοινού με την AXIA Ventures Group, ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Η ιδιωτική τοποθέτηση απευθύνθηκε σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, χωρίς δημόσια προσφορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων του ομίλου, με έμφαση σε έργα μεταφορών, ενέργειας και ύδατος, καθώς και σε νέες συμβάσεις παραχώρησης και έργα ΣΔΙΤ. Παράλληλα, εξετάζονται επενδυτικές ευκαιρίες και εκτός Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ομίλου.

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Παράγοντες της αγοράς συνδέουν το timing της έκδοσης με τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ εκτιμούν ότι η κίνηση πραγματοποιήθηκε και υπό το πρίσμα πιθανής ανόδου των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Η αγορά αποτιμά θετικά την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκτιμώντας ότι η αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για νέες επενδύσεις και περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.

Παράλληλα, τόσο η εταιρεία όσο και ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος, Γιώργος Περιστέρης, έχουν αναλάβει δέσμευση διακράτησης μετοχών (lock-up) διάρκειας 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις μελλοντικές προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.