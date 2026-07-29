Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Αττική Ριβιέρα, η Crescendo Music των Παναγιωτάκη και Κασιδόκωστα, οι επενδύσεις του Μιλτιάδη Μαρινάκη στην αποθήκευση ενέργειας και οι νέες εταιρείες real estate της οικογένειας Βασιλάκη

Η Αττική Ριβιέρα

Στη σύσταση νέας εταιρείας με αντικείμενο την ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων προχώρησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για την Αττική Ριβιέρα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συστάθηκε χθες με μετοχικό κεφάλαιο 800.000 ευρώ. Μοναδικός μέτοχος είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία κατέβαλε το σύνολο του κεφαλαίου και κατέχει το 100% των 800.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Η Αττική Ριβιέρα θα έχει ως κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων και την ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων. Στους καταστατικούς σκοπούς της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αγοραπωλησίες ακινήτων και οικοπέδων, η ανάπτυξη οικοδομικών έργων και έργων πολιτικού μηχανικού, η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και η κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και άλλες χρήσεις. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές, με τριετή θητεία. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο Στέλιος Αλεξόπουλος, ενώ μέλη του ΔΣ είναι ο Περικλής Λόντος και η Αναστασία Γκαμάρη.

Η Crescendo Music Company

Μια νέα επιχειρηματική σύμπραξη στον χώρο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας και του θεάματος φέρνει κοντά τον θεατρικό παραγωγό Διονύση Παναγιωτάκη με τον Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση και τον Γιώργο Αρσενάκο, συνιδρυτές της Panik Entertainment Group. Η συνεργασία απόκτησε «εταιρική υπόσταση» μέσω της νεοσύστατης Crescendo Music Company. Συγκεκριμένα, χθες η Delta Production του Διονύση Παναγιωτάκη και η Panik Entertainment Group προχώρησαν στη σύσταση της Crescendo Music Company ΙΚΕ με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ. Η Delta Production συμμετέχει με ποσοστό 60%, έχοντας καταβάλει 6.000 ευρώ και αποκτήσει 60 εταιρικά μερίδια, ενώ η Panik Entertainment Group ελέγχει το υπόλοιπο 40%, με εισφορά 4.000 ευρώ και 40 εταιρικά μερίδια.

Παρά τη διαφορετική εταιρική συμμετοχή, το μοντέλο διοίκησης που έχει επιλεγεί προβλέπει ουσιαστικά κοινό έλεγχο στις κρίσιμες αποφάσεις. Συνδιαχειριστές της Crescendo Music Company ορίζονται για αόριστο χρόνο ο Διονύσης Παναγιωτάκης και ο Γιώργος Αρσενάκος, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού. Η κοινή υπογραφή απαιτείται για σειρά σημαντικών ενεργειών, μεταξύ των οποίων συμβάσεις, τραπεζικές συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων, δανειακές υποχρεώσεις, προσλήψεις και απολύσεις, καθώς και συμφωνίες με καλλιτέχνες. Αντίστοιχη πρόβλεψη ισχύει για συμβάσεις παραγωγής, management και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων.

Ευρύ είναι και το αντικείμενο δραστηριότητας της Crescendo Music Company. Ως κύρια δραστηριότητα δηλώνονται οι υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες και το θέαμα, ενώ το καταστατικό ανοίγει τον δρόμο για παραγωγή και παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, παραγωγή ηχογραφημένου μουσικού υλικού, κινηματογραφικές και βιντεογραφικές παραγωγές, καθώς και δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς. Η Crescendo Music Company θα δραστηριοποιηθεί στην εμπορία μουσικής και βίντεο, στην πώληση ηχογραφημένων μουσικών προϊόντων, στις εικαστικές τέχνες και γενικότερα στην καλλιτεχνική δημιουργία. Στους σκοπούς της περιλαμβάνονται ακόμη υπηρεσίες που συνδέονται με υπαίθριους και στεγασμένους χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Στην ενέργεια επενδύει η Red Arrow Holdings

Νέα βήματα στον ενεργειακό κλάδο αυτή τη φορά πραγματοποιεί η κυπριακή Red Arrow Holdings Ltd του Μιλτιάδη Μαρινάκη, προχωρώντας στη σύσταση δύο εταιρειών με επίκεντρο την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή ρεύματος. Πρόκειται για τις ENERGLOBE Μονοπρόσωπη ΑΕ και ENERGYFIN Μονοπρόσωπη ΑΕ, οι οποίες ιδρύθηκαν με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ η καθεμία και μοναδικό μέτοχο τη Red Arrow Holdings Ltd. Τόσο για την ENERGLOBE όσο και για την ENERGYFIN ως κύρια δραστηριότητα δηλώνονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν επίσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και από μη ανανεώσιμες πηγές, διευρύνοντας έτσι το πεδίο των δυνητικών ενεργειακών τους δραστηριοτήτων. Κοινή είναι και η διοικητική δομή τους. Ως Σύμβουλος – Διαχειρίστρια και στις δύο εταιρείες έχει ορισθεί η Μαρία Βρεττού, με πενταετή θητεία.

Οι Plaka Bay της οικογένειας Βασιλάκη

Τέσσερα νέα εταιρικά οχήματα, με κοινό προσανατολισμό στην αγορά και τη διαχείριση ακινήτων, συστάθηκαν ταυτόχρονα χθες υπό την «ομπρέλα» Plaka Bay, με μοναδική εταίρο την Εμμανουέλα Βασιλάκη. Πρόκειται για τις Plaka Bay East, Plaka Bay North, Plaka Bay South και Plaka Bay West, στις οποίες τοποθετήθηκε συνολικό αρχικό κεφάλαιο 575.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο του αρχικού κεφαλαίου, 270.000 ευρώ, κατευθύνθηκε στην Plaka Bay South. Η Plaka Bay East και η Plaka Bay West συστάθηκαν με κεφάλαιο 105.000 ευρώ η καθεμία, ενώ το αρχικό κεφάλαιο της Plaka Bay North διαμορφώθηκε σε 95.000 ευρώ. Και στις τέσσερις εταιρείες, η Εμμανουέλα Βασιλάκη είναι η μοναδική εταίρος, ελέγχοντας το 100% των εταιρικών μεριδίων, με τις αντίστοιχες εισφορές να έχουν καταβληθεί σε μετρητά κατά τη σύστασή τους. Τη διαχείριση και των τεσσάρων εταιρειών αναλαμβάνει ο Γεώργιος Κουτσούκος, με τετραετή θητεία. Το αντικείμενο δραστηριότητας των νέων εταιρικών σχημάτων σκιαγραφεί και τον προσανατολισμό της επένδυσης. Ως κύρια δραστηριότητα δηλώνεται η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ το καταστατικό καλύπτει επίσης υπηρεσίες αγοραπωλησίας κτιρίων κατοικιών και των οικοπέδων που συνδέονται με αυτά, καθώς και την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Η General Mills

Νέα επένδυση ύψους 23,58 εκατ. ευρώ δρομολογεί η General Mills Ελλάς στη μονάδα της στην Τανάγρα Βοιωτίας, με το επενδυτικό σχέδιο να εντάσσεται στο αναπτυξιακό νόμο. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στη διαφοροποίηση της παραγωγής στην υφιστάμενη εγκατάσταση της General Mills στη θέση Καμίνι, του Δήμου Τανάγρας. Ειδικότερα, προβλέπεται η παραγωγή προϊόντων τα οποία, όπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν έχουν παραχθεί ποτέ μέχρι σήμερα στη συγκεκριμένη μονάδα. Η δραστηριότητα εντάσσεται στον κλάδο παραγωγής διαφόρων προϊόντων διατροφής. Για την επένδυση εγκρίθηκε ενίσχυση ύψους 7,545 εκατ. ευρώ, η οποία θα δοθεί εξ ολοκλήρου με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής και όχι ως άμεση επιχορήγηση. Η τελική ένταση περιφερειακής ενίσχυσης ορίζεται στο 40%, ενώ το ποσοστό που αντιστοιχεί στη φορολογική απαλλαγή της συμβατικής επένδυσης διαμορφώνεται στο 32%.

Exalco: Νέα επένδυση

Στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας της στη Λάρισα προχωρά η Exalco, με επένδυση συνολικού ύψους 15,18 εκατ. ευρώ, η οποία εντάχθηκε και αυτή στον αναπτυξιακό νόμο. Το σχέδιο αφορά στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων αλουμινίου της Exalco στη θέση Κουλούρι - Τριαντάρια, στο 8ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας - Θεσσαλονίκης. Η επένδυση αφορά ειδικότερα τη δραστηριότητα παραγωγής δοκών, ράβδων και προφίλ αλουμινίου. Η εγκεκριμένη ενίσχυση ανέρχεται σε 6,074 εκατ. ευρώ και παρέχεται στο σύνολό της μέσω φορολογικής απαλλαγής. Δεν προβλέπεται άμεση επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η τελική ένταση περιφερειακής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη επένδυση στη Θεσσαλία ανέρχεται στο 50%, ενώ το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται στο 40%.

Η Olympic Air

Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της παρουσίασε η Olympic Air το 2025, με την εταιρεία να επιστρέφει σε κερδοφόρο αποτέλεσμα, σε μια χρονιά κατά την οποία αυξήθηκαν τόσο τα έσοδα όσο και βασικές κατηγορίες λειτουργικών δαπανών. Τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες διαμορφώθηκαν σε 152,24 εκατ. ευρώ, έναντι 116,42 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 30,76%. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, η μεταβολή συνδέεται με την αύξηση του πτητικού έργου και της επιβατικής κίνησης. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,70 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,95 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,63 εκατ. ευρώ, από καθαρές ζημίες 2,63 εκατ. ευρώ το 2024. Το EBITDA αυξήθηκε στα 32,64 εκατ. ευρώ, από 19,13 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 70,56%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 21%, έναντι 16% το 2024. Το κόστος παροχών προς εργαζομένους ανήλθε σε 24,48 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 22,7%, ενώ οι αναλώσεις υλικών και υπηρεσιών έφθασαν τα 104,95 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 22,26%. Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 16,15%, στα 17,45 εκατ. ευρώ.

Η συντήρηση αεροσκαφών

Η Olympic Air δίνει βάρος και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και συντήρησης αεροσκαφ’ων. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων, το οποίο διαθέτει τέσσερις προσομοιωτές πτήσης, παρέχει υπηρεσίες τόσο για τις ανάγκες της Aegean όσο και σε τρίτες αεροπορικές εταιρείες. Στη βάση συντήρησης πραγματοποιούνται εργασίες ελαφριάς και βαριάς συντήρησης σε αεροσκάφη του ομίλου και τρίτων, ενώ συνήφθησαν νέες συμφωνίες βαριάς συντήρησης με ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται η απόφαση για συμμετοχή της Olympic Air με 45% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΠΕΛΛΑ, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα συντήρησης αεροσκαφών. Η συναλλαγή προβλέπει 6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση υφιστάμενων μετοχών και επιπλέον 5 εκατ. ευρώ μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τη συνολική τοποθέτηση να ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ.

Η Athos Asset Management

Σε κερδοφόρα τροχιά επέστρεψε το 2025 η Athos Asset Management ΑΕΔΑΚ, καταγράφοντας παράλληλα σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, σε μια χρονιά ιδιαίτερα θετική για την ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 1,15 εκατ. ευρώ, προερχόμενος κυρίως από αμοιβές διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων θεσμικών και ιδιωτών πελατών. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 97,3 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,9 χιλ. ευρώ το 2024. Το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση αυξήθηκε κατά 20,5% σε σχέση με το 2024, ενώ το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 53 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 8,7%. Ξεχώρισε η αύξηση κατά 27,2% στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και κατά 19,1% στα ομολογιακά, ενώ τα κεφάλαια σε ατομικούς λογαριασμούς διαχείρισης σημείωσαν άλμα 57,5%. Υψηλές ήταν οι αποδόσεις των μετοχικών προϊόντων της εταιρείας. Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού εμφάνισαν αποδόσεις από 46,2% έως 48,9%, ενώ τα διεθνή μετοχικά κινήθηκαν μεταξύ 14,2% και 15,6%. Στα ομολογιακά προϊόντα οι αποδόσεις κυμάνθηκαν από 2,33% έως 3,36%. Στο τέλος του 2025, τα ίδια κεφάλαια της Athos Asset Management ανέρχονταν σε 879,1 χιλ. ευρώ, από 786,3 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,18 εκατ. ευρώ.

Φιλελλήνων 3

Δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας διαθέτει προς εκμίσθωση ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος έχει τη διαχείριση της κοινωφελούς περιουσίας «Σακελλαροπούλου Αγλαΐα». Πρόκειται για τα διαμερίσματα Γ57 και Γ53, επιφάνειας 25,72 τ.μ. και 23,68 τ.μ. αντίστοιχα. Και τα δύο βρίσκονται στον πέμπτο όροφο του ακινήτου επί της οδού Φιλελλήνων 3 στο Σύνταγμα και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις η χρήση τους προορίζεται για γραφείο. Παρά τη μικρή διαφορά στο εμβαδόν τους, το αρχικό ζητούμενο μίσθωμα είναι το ίδιο και για τα δύο, στα 550 ευρώ τον μήνα. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι χρόνια, ενώ μετά τη λήξη της προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, με διαφορετικούς όρους εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία. Παράλληλα, προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος βάσει του θετικού προσήμου του δείκτη τιμών καταναλωτή. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο μισθωτής θα πρέπει να καταβάλει εγγύηση ίση με δύο μηνιαία μισθώματα, δηλαδή 1.100 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές έως τις 16 Αυγούστου.