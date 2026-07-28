Η Theon International, η ΕΕΕΠ, οι διαδραστικές εφαρμογές για μαθητές και το «Μην Τσιμπάς», η νέα επένδυση της Chubb στη Θεσσαλονίκη, η βρετανική THYMIA και τι αλλάζει στους διαγωνισμούς του Δημοσίου

Η Theon International

Προσωρινή αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ως αποτέλεσμα των εξαγορών που έχει ανακοινώσει, αναμένει η Theon International, με τη διοίκηση του Κρίστιαν Χατζημηνά να διαβεβαιώνει ότι ο δείκτης θα αποκλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια χάρη στην ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας. Ειδικότερα, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA, που σήμερα διαμορφώνεται στις 1,7 φορές, εκτιμάται ότι σε επίπεδο pro forma θα προσεγγίσει τις 3 φορές μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών της γαλλικής MERIO και της HGH. Οι συναλλαγές θα χρηματοδοτηθούν κυρίως μέσω νέου δανεισμού, χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση της HGH. Παρά την πρόσκαιρη επιβάρυνση του ισολογισμού, η διοίκηση εκτιμά ότι ο δείκτης μόχλευσης θα υποχωρήσει περίπου στις 2,5 φορές έως το 2027, καθώς οι εξαγορές θα ενισχύσουν την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές, επιτρέποντας την ταχεία απορρόφηση του πρόσθετου δανεισμού.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Theon International ανακοίνωσε θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,4%, στα 248,7 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBIT ενισχύθηκε κατά 37,5%, στα 65,1 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κερδοφορίας να διατηρείται στο ιδιαίτερα υψηλό 26,2%. Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 38,5%, στα 232,5 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη book-to-bill να παραμένει κοντά στη μονάδα, στοιχείο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αντανακλά τη διατηρούμενη ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας. Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη και για το δεύτερο εξάμηνο, καθώς η εταιρεία εισέρχεται στην περίοδο αυτή με ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών (soft backlog) ύψους 1,46 δισ. ευρώ και επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης (options) αξίας 902 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η Theon International επαναβεβαίωσε την πρόβλεψή της για έσοδα 570-600 εκατ. ευρώ το 2026, διατηρώντας παράλληλα τον στρατηγικό στόχο για κύκλο εργασιών 1 δισ. ευρώ έως το 2029.

Η ΕΕΕΠ στα σχολεία για την πρόληψη του εθισμού

Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο την πρόληψη των εθιστικών συμπεριφορών στους μαθητές δρομολογεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), μέσα από την πρωτοβουλία «Μην Τσιμπάς». Η Αρχή ενέκρινε την υλοποίηση έργου που προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία θα απευθύνονται σε παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους μαθητές για τους κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σε προβληματικές ή εθιστικές συμπεριφορές, αξιοποιώντας μέσα που είναι πιο οικεία στις νεότερες ηλικίες. Αντί για τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, η ΕΕΕΠ επέλεξε διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιακό περιεχόμενο και οπτικοακουστικό υλικό, ώστε η διαδικασία της μάθησης να γίνεται πιο ελκυστική και ουσιαστική.

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών, καθώς και τη δημιουργία ειδικού υλικού που θα ενσωματωθεί σε μια διαδραστική εκπαιδευτική εγκατάσταση. Μέσα από αυτήν, οι μαθητές θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να ενημερώνονται με τρόπο κατανοητό και προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.

Η δράση θα υλοποιηθεί πιλοτικά μέσα σε διάστημα τριών μηνών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕΕΠ για την πρόληψη του εθισμού και την ενίσχυση της ενημέρωσης των νέων.

Η Bally's Intralot

Νέα χρηματοδότηση που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του υφιστάμενου καθαρού δανεισμού της εξασφάλισε η Bally's Intralot, ανακοινώνοντας συμφωνία ύψους 261,8 εκατ. στερλινών (περίπου 306 εκατ. ευρώ) μέσω της Intralot Capital Luxembourg S.A., με διάρκεια τριών ετών. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, στη χρηματοδότηση επενδύσεων και πιθανών εξαγορών, καθώς και στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου. Η νέα δανειακή γραμμή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος εμφανίζει αισθητά αυξημένη μόχλευση μετά την εξαγορά της Bally's International Interactive. Στις οικονομικές καταστάσεις του 2025, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ, ενώ η σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων περιόρισε τα οφέλη από τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Παρά την άνοδο του EBITDA, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες 41 εκατ. ευρώ προ φόρων, με τη διοίκηση να αποδίδει την εξέλιξη αυτή κυρίως στο υψηλότερο κόστος δανεισμού και στις δαπάνες που συνδέονται με την εξαγορά. Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον της αγοράς θα επικεντρωθεί στο κατά πόσο η ενισχυμένη κερδοφορία του νέου σχήματος θα αποδειχθεί επαρκής ώστε να καλύψει το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και να οδηγήσει σταδιακά σε αποκλιμάκωση του δανεισμού.

Νέα επένδυση της Chubb στη Θεσσαλονίκη

Η Chubb Business Services EMEA Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, το εταιρικό hub και κέντρο τεχνολογίας της Chubb για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), εξασφάλισε την ένταξη επενδυτικού σχεδίου ύψους 15,53 εκατ. ευρώ στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεγάλες Επενδύσεις» του αναπτυξιακού νόμου, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη και τον ρόλο της Ελλάδας ως τεχνολογικού κόμβου του διεθνούς ασφαλιστικού ομίλου. Η Chubb συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς παγκοσμίως, με παρουσία σε δεκάδες αγορές, ενώ η ελληνική θυγατρική της λειτουργεί ως κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις δραστηριότητες του ομίλου στην περιοχή EMEA. Από τις εγκαταστάσεις της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρέχονται υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής, διαχείρισης δεδομένων και υποστήριξης ασφαλιστικών λειτουργιών, καθιστώντας τη μονάδα ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά hubs της Chubb στην Ευρώπη. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής, με συνολικό επιλέξιμο κόστος 15,53 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις», η εταιρεία θα λάβει δημόσια ενίσχυση ύψους 6,21 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 50% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ενώ το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 180 νέων θέσεων εργασίας.

Αλλαγές στο ΕΣΗΔΗΣ

Θετικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) φέρνει νέα κοινή υπουργική απόφαση, με βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της πλατφόρμας μέσω της οποίας διενεργούνται οι διαγωνισμοί του Δημοσίου. Οι περισσότερες παρεμβάσεις αφορούν σε τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα και δεν αλλάζουν τους βασικούς κανόνες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η δημιουργία νέου υποσυστήματος για τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά. Πριν από την προκήρυξη ενός διαγωνισμού, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν πλέον να οργανώνουν ευκολότερα ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις με επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους, ώστε να διαμορφώνουν καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές και πιο ρεαλιστικούς όρους των διαγωνισμών. Παράλληλα, καθιερώνεται ακόμη πιο ξεκάθαρα ότι όλη η επικοινωνία μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το ΕΣΗΔΗΣ. Οι κοινοποιήσεις, οι διευκρινίσεις, τα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα θα διακινούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας, ενώ το σύστημα θα καταγράφει αυτόματα τον χρόνο αποστολής και παραλαβής κάθε εγγράφου, ώστε να αποφεύγονται αμφισβητήσεις για τις προθεσμίες. Η απόφαση εκσυγχρονίζει επίσης τις διαδικασίες εγγραφής και ταυτοποίησης των χρηστών, επιτρέποντας περισσότερους τρόπους ηλεκτρονικής πιστοποίησης και αξιοποιώντας διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Η Thrace Nonwovens & Geosynthetics

Η Thrace Nonwovens & Geosynthetics ΑΒΕΕ, θυγατρική του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, εξασφάλισε την ένταξη επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 22,94 εκατ. ευρώ στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεγάλες Επενδύσεις» του αναπτυξιακού νόμου, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής μη υφαντών υφασμάτων στην Ξάνθη. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη θέση Μαγικό του Δήμου Αβδήρων και αφορά στην ενίσχυση της παραγωγής μη υφαντών υφασμάτων και γεωσυνθετικών προϊόντων, τομέα στον οποίο η εταιρεία διατηρεί ισχυρή διεθνή παρουσία. Στο πλαίσιο του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις», η εταιρεία θα λάβει δημόσια ενίσχυση ύψους 11,47 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί κυρίως μέσω φορολογικής απαλλαγής.

Ελληνική παρουσία αποκτά η βρετανική THYMIA

Συστάθηκε χθες η THYMIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), μέσω της οποίας αποκτά παρουσία στην ελληνική αγορά η βρετανική THYMIA LIMITED. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής, στην παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα και λογισμικό, στην επεξεργασία δεδομένων, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη στις επιστήμες των υπολογιστών και της πληροφορίας. Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι η THYMIA Limited, με έδρα το Λονδίνο. Η THYMIA Limited αποτελεί εταιρεία τεχνολογίας με εξειδίκευση στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την ψυχική υγεία, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και προσεγγίσεις εμπνευσμένες από τα βιντεοπαιχνίδια. Συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας είναι η Dr. Emilia Molimpakis, η οποία ηγείται της ανάπτυξης λύσεων με στόχο να καταστήσουν την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας ταχύτερη, πιο αντικειμενική και ευρύτερα προσβάσιμη. Η Dr. Molimpakis συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αναγνωρισμένων επιστημόνων στον τομέα της ψυχικής υγείας σε διεθνές επίπεδο και έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Young Innovator’s Award για τη συμβολή της στην καινοτομία. Η ακαδημαϊκή της πορεία ξεκίνησε στο University College London (UCL), όπου ολοκλήρωσε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη και τη Γλωσσολογία. Για περισσότερα από δέκα χρόνια ασχολήθηκε ερευνητικά με τη χρήση της γλώσσας ως βιοδείκτη για την αξιολόγηση γνωστικών διαταραχών, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η κατάθλιψη, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της γλωσσικής ανάλυσης ως εργαλείου αντικειμενικής εκτίμησης της γνωστικής λειτουργίας.

Η Damco Energy

Η Damco Energy, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου, προχώρησε στην παράταση της ισχύος τραπεζικών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συνολικού ύψους άνω των 7,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Εθνική Τράπεζα με δικαιούχο τη ΔΕΗ, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των έργων που υλοποιεί η ένωση εταιρειών Damco Energy – Προμηθέας Gas Μ.Α.Ε. για λογαριασμό της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η τροποποίηση και παράταση τριών εγγυητικών επιστολών. Οι δύο μεγαλύτερες, ύψους 4,39 εκατ. ευρώ και 2,28 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, παρατείνονται έως τις 22 Απριλίου 2027, ενώ η τρίτη, η οποία είχε αρχικά εκδοθεί για ποσό 1,78 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια περιορίστηκε στα 890.382 ευρώ, παρατείνεται έως τις 22 Δεκεμβρίου 2026.

Νέα χρηματοδότηση εξασφάλισε η Instacar

Η Instacar προχώρησε στην εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης ύψους 2 εκατ. ευρώ από την Derasco Trading Limited, την κυπριακή εταιρεία του ομίλου Autohellas, συμφερόντων του ομίλου Βασιλάκη. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών κινήσεων της εταιρείας και πραγματοποιείται περίπου έναν μήνα μετά από αντίστοιχη συμφωνία με άλλη συνδεδεμένη εταιρεία του ίδιου ομίλου. Ειδικότερα, στα μέσα Ιουνίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Instacar είχε εγκρίνει τη σύναψη παραρτήματος στη σύμβαση μίσθωσης με την Autohellas (Hertz), μέσω του οποίου δημιουργήθηκε νέα πιστωτική γραμμή έως 5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μισθώσεων καινούργιων οχημάτων. Η πιστωτική γραμμή καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα διοργανώσει στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2026 – Η Ιστορία μας. Η Στρατηγική μας. Οι Νέοι μας Ορίζοντες: Το Μέλλον των Κεφαλαιαγορών – Τιμώντας την πορεία της ρυθμιστικής προόδου και εμπνέοντας τη νέα εποχή των κεφαλαιαγορών». Η εκδήλωση έχει ως στόχο να αναδείξει την ιστορική της διαδρομή, τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια και τις προοπτικές των κεφαλαιαγορών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.