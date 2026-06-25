Η Edison εκτιμά ότι ο στρατηγικός μετασχηματισμός του ομίλου προχωρά με επιτυχία.

Προοπτικές σημαντικής ανόδου για τη μετοχή της Alter Ego Media βλέπει η Edison, η οποία ξεκίνησε την κάλυψη του ομίλου θέτοντας τιμή-στόχο τα 7,10 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 25% σε σχέση με το πρόσφατο κλείσιμο των 5,68 ευρώ.

Μετασχηματισμός σε καθετοποιημένο όμιλο Media & Entertainment

Στην ανάλυσή της, η επενδυτική εταιρεία επισημαίνει ότι η Alter Ego Media εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, καθώς εξελίσσεται σε έναν καθετοποιημένο όμιλο Media & Entertainment με παρουσία πέρα από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στις συνδρομητικές υπηρεσίες, το live entertainment, το e-ticketing και το streaming.

Η Edison εκτιμά ότι ο στρατηγικός μετασχηματισμός του ομίλου προχωρά με επιτυχία, με βασικό στόχο τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τα διαφημιστικά έσοδα, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 88% του κύκλου εργασιών το προηγούμενο έτος. Η ανάπτυξη νέων πηγών επαναλαμβανόμενων εσόδων, όπως οι συνδρομητικές υπηρεσίες και η είσοδος στους κλάδους του live entertainment και του e-ticketing, αναμένεται να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των εσόδων και να στηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη.

Ιστορικές επιδόσεις και προβλέψεις ανάπτυξης

Σύμφωνα με την έκθεση, η Alter Ego Media κατέγραψε την περίοδο 2021-2025 μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων (CAGR) 16% και EBITDA 28%. Για την περίοδο 2025-2028, η Edison προβλέπει μέση ετήσια αύξηση εσόδων 11% και EBITDA 14%, αποδίδοντας τις επιδόσεις αυτές στην ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων υψηλότερης κερδοφορίας και στην επίτευξη λειτουργικής μόχλευσης. Παράλληλα, εκτιμά ότι η καθαρή κερδοφορία θα ενισχυθεί περαιτέρω, λόγω της μείωσης των αποσβέσεων περιεχομένου και της ομαλοποίησης του φορολογικού συντελεστή.

Η ανάλυση επισημαίνει επίσης τη διατήρηση ενός ισχυρού και συντηρητικού ισολογισμού, ο οποίος προσφέρει στον όμιλο ευελιξία για νέες επενδύσεις και πιθανές εξαγορές. Παράλληλα, η Edison προβλέπει διψήφιο ετήσιο ρυθμό αύξησης του μερίσματος, με αφετηρία τα 0,20 ευρώ ανά μετοχή για το τρέχον έτος, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

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Ενίσχυση μέσω Live Entertainment & e-ticketing - Επιπλέον προοπτική για streaming

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα του Live Entertainment και του e-ticketing, καθώς οι πρόσφατες εξαγορές των Stages Network και More.gr ενισχύουν τη θέση της Alter Ego Media ως πλήρως καθετοποιημένου ομίλου. Η Edison εκτιμά ότι ο συγκεκριμένος κλάδος θα αποτελέσει τη σημαντικότερη πηγή κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, με το περιθώριο EBITDA να αναμένεται να διαμορφωθεί στο 50,4% έως το τέλος του 2028.

Παράλληλα, η επενδυτική εταιρεία σημειώνει ότι η αποτίμηση των 7,10 ευρώ ανά μετοχή δεν ενσωματώνει ακόμη καμία οικονομική συνεισφορά από τη συμμετοχή της Alter Ego Media κατά 33,33% στην κοινή συνδρομητική πλατφόρμα streaming μαζί με τους ομίλους Antenna και Motor Oil.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και, σύμφωνα με την Edison, η επιτυχής υλοποίησή της θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια ανόδου για τη μετοχή.