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«Ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου οφείλει πάνω απ’ όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Διαδοχικές συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια είχε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τους οποίους είχε εκτενή εφ’ όλης της ύλης συζήτηση.

Αμέσως μετά ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε σε δηλώσεις του:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να συζητήσουμε εφ’ όλης της ύλης και τους ευχαριστώ που ανταποκρίθηκαν.

Το ΠΑΣΟΚ με ευθύνη και προτεραιότητα την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, θέτει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην προμετωπίδα.

Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης αποφάσεων.

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Η Ελλάδα είναι και οφείλει να παραμείνει μια χώρα προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, απειλής ή επιθετικότητας.

Μια χώρα που οφείλει να επενδύει στις συμμαχίες της, στη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς, στη διπλωματία και τις ένοπλες δυνάμεις της.

Με θεσμούς ισχυρούς και λειτουργικούς.

Με μια εθνική στρατηγική, με σαφείς στόχους και συνέχεια, που της προσδίδει κύρος και αξιοπρέπεια.

Τις τελευταίες μέρες βρέθηκα στην Κάσο, και έθεσα κάποια ερωτήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας -

Κύπρου, στα οποία ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό.

Θα ολοκληρωθεί το έργο; Και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα;

Ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί αλλά οφείλει πάνω απ’ όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσαν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Άμυνας Μιχάλης Κατρίνης, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρης Μάντζος και ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννης Μανιάτης.