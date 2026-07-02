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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απόψε στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Απόψε στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις.

Τι λέει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού;

Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά;

Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων;

Απόψε στις 24:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

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