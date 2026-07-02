Απόψε στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις.
Τι λέει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού;
Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά;
Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων;
Απόψε στις 24:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».
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