Το Eastern Mediterranean Gateway Act και η DFC, η Aktor, το Scheme of Arrangement της evoke και η Bally's Intralot, η Tora Wallet, η HELLENiQ ENERGY και οι συστάσεις του ΔΝΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις μη συστημικές τράπεζες

Το Eastern Mediterranean Gateway Act και η DFC

Οικονομικές και γεωπολιτικές ευκαιρίες δημιουργεί για την Ελλάδα η έγκριση από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας του νομοσχεδίου Eastern Mediterranean Gateway Act, με το οποίο η Ανατολική Μεσόγειος εντάσσεται θεσμικά στον σχεδιασμό του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (India-Middle East-Europe Economic Corridor – IMEC). Πέρα από τη στρατηγική αναβάθμιση της χώρας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική ενεργοποίησης της Αμερικανικής Εταιρείας Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης (DFC – International Development Finance Corporation), η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση μεγάλων έργων του Eastern Mediterranean Gateway Act στην περιοχή.

Η DFC αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό και επενδυτικό βραχίονα των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση στρατηγικών έργων διεθνούς εμβέλειας. Σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών οργανισμών και think tanks, όπως το Atlantic Council και το German Marshall Fund, ο IMEC συνδέεται άμεσα με την αμερικανική πρωτοβουλία Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), στο πλαίσιο της οποίας η DFC διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση υποδομών που ενισχύουν την παγκόσμια συνδεσιμότητα. Έτσι, η DFC θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει και παρόμοια project πέραν του PGII. Η πιθανή εμπλοκή της DFC στα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω του Eastern Mediterranean Gateway Act θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό παράγοντα για την Ελλάδα. Η συμμετοχή της αμερικανικής αναπτυξιακής τράπεζας εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση σε κεφάλαια για μεγάλα ενεργειακά, μεταφορικά και τεχνολογικά έργα, μειώνοντας το χρηματοδοτικό κόστος και επιταχύνοντας την υλοποίησή τους. Μεταξύ των κλάδων που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο συγκαταλέγεται ο ενεργειακός τομέας. Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έργα διασυνδέσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο των νέων επενδυτικών σχεδίων που συνδέονται με τον IMEC και τις ενεργειακές υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, σημαντικές ευκαιρίες διαφαίνονται για τον κατασκευαστικό κλάδο. Ελληνικοί όμιλοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ρόλο σε μεγάλα έργα υποδομών, καθώς η DFC παραδοσιακά στηρίζει επενδύσεις σε μεταφορές, ενέργεια και στρατηγικά δίκτυα με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται επίσης η αναβάθμιση των λιμενικών και διαμετακομιστικών υποδομών. Ο IMEC σχεδιάζεται ως ένας νέος εμπορικός διάδρομος που θα συνδέει την Ινδία και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη σημασία των ελληνικών λιμένων, των κέντρων logistics, των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και των σιδηροδρομικών συνδέσεων. Εφόσον το Eastern Mediterranean Gateway Act λάβει την τελική έγκριση από το αμερικανικό Κογκρέσο, η Ελλάδα αποκτά την ευκαιρία να μετατραπεί σε κομβικό κρίκο του νέου εμπορικού και ενεργειακού άξονα που θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Προϋπόθεση είναι οι αμερικανικές κυβερνήσεις που θα ακολουθήσουν της κυβέρνησης Τραμπ να διατηρήσουν την ίδια στρατηγική προσήλωση στον IMEC και την Ανατολική Μεσόγειο.

Εβδομάδα εξελίξεων

Εβδομάδα εξελίξεων προμηνύεται η επόμενη για την Aktor, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της εισηγμένης φέρεται να βρίσκεται προ ανακοινώσεων, το ακριβές περιεχόμενο των οποίων παραμένει άγνωστο. Τα σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά αφορούν είτε τον τομέα της ενέργειας είτε τις παραχωρήσεις, χωρίς να αποκλείεται ένα ευρύτερο επιχειρηματικό σχέδιο που θα συνδυάζει τις παραχωρήσεις με το κατασκευαστικό σκέλος του ομίλου. Πηγές με γνώση των διεργασιών συστήνουν υπομονή έως την Τρίτη ή την Τετάρτη, όταν και αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό που προκύπτει, πάντως, από τις έως τώρα ενδείξεις είναι ότι οι επικείμενες κινήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν τη διοίκηση της Aktor σε αναζήτηση σημαντικών κεφαλαίων από τις αγορές, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν νέα επενδυτικά σχέδια ή πιθανές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά στον τρόπο άντλησης των κεφαλαίων. Στην αγορά συζητείται τόσο το ενδεχόμενο έκδοσης ομολογιακού δανείου όσο και το σενάριο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής εικόνα για τις προθέσεις της διοίκησης.

Bally's Intralot - evoke

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εξαγορά της evoke plc από τη Bally's Intralot, μέσω συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών που αποτιμά την εταιρεία στα περίπου 243,1 εκατ. λίρες. Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω Scheme of Arrangement σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του Γιβραλτάρ, με τους μετόχους της evoke να λαμβάνουν νέες μετοχές της Bally's Intralot, καθώς και τη δυνατότητα μερικής εναλλακτικής πρότασης σε μετρητά. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, θα προηγηθούν οι συνελεύσεις των μετόχων της evoke, οι οποίοι θα κληθούν να εγκρίνουν το Scheme of Arrangement και τη συναλλαγή, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες δικαστικές και κανονιστικές εγκρίσεις. Πριν από την έναρξη ισχύος του Scheme of Arrangement, η evoke θα υποβάλει αίτημα στην βρετανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Financial Conduct Authority -FCA) για τη διαγραφή των μετοχών της από την επίσημη λίστα, καθώς και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου για την ακύρωση της διαπραγμάτευσής τους στην Κύρια Αγορά. Η διαγραφή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ κατά ή αμέσως μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Παράλληλα, η evoke σχεδιάζεται να επανεγγραφεί ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited company). Με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το Scheme of Arrangement αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 24 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη δημιουργία ενός νέου διευρυμένου ομίλου στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και των λοταριών.

Συστάσεις ΔΝΤ στην ΤτΕ

Αδυναμίες στην εποπτεία των μη συστημικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος εντοπίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σε έκθεσή του που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Financial Sector Assessment Program (FSAP) και εξετάζει την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος στις Credia Bank, Optima Bank, Aegean Baltic Bank, Viva Bank (Werealize), καθώς και στις Συνεταιριστικές Τράπεζες Χανίων, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Καρδίτσας. Η έκθεση εκπονήθηκε από το Monetary and Capital Markets Department του ΔΝΤ και φέρει την υπογραφή του εξωτερικού εμπειρογνώμονα του Ταμείου, Toby Fiennes. Ο Fiennes θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες στον χώρο της τραπεζικής εποπτείας, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών ανώτερο στέλεχος της βρετανικής Financial Services Authority (FSA) και αργότερα της Prudential Regulation Authority (PRA) της Τράπεζας της Αγγλίας, με εξειδίκευση σε θέματα τραπεζικής εποπτείας, εταιρικής διακυβέρνησης και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Σε σχέση με την εποπτεία των μη συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα ο Βρετανός αξιολογητής του ΔΝΤ εντόπισε σημαντικά κενά στην εποπτεία των κινδύνων συγκέντρωσης. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, δεν υφίσταται σήμερα υποχρέωση τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών να εγκρίνουν και να αναλαμβάνουν ρητά την ευθύνη για τα επίπεδα συγκέντρωσης κινδύνου, παρότι η αυξημένη έκθεση σε μεγάλους δανειολήπτες αποτελεί αναγνωρισμένη πηγή κινδύνου για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το ΔΝΤ χαρακτηρίζει την απουσία της σχετικής πρόβλεψης ως ουσιώδη εποπτική αδυναμία και εισηγείται την άμεση θεσμοθέτηση υποχρέωσης έγκρισης των σχετικών κινδύνων από τα διοικητικά συμβούλια.

Η έκθεση καταγράφει επίσης ελλείψεις στο πλαίσιο παρακολούθησης των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει θεσπίσει όρια για τις συνολικές εκθέσεις προς συνδεδεμένα μέρη, ενώ ο υφιστάμενος ορισμός τους παραμένει στενότερος σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα της Επιτροπής της Βασιλείας. Το Ταμείο προτείνει τη διεύρυνση του ορισμού ώστε να καλύπτει όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα ανώτερα στελέχη και τα συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς και την επιβολή ανώτατου ορίου εκθέσεων ίσου με το 25% των κεφαλαίων CET1.

Στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, η έκθεση του ΔΝΤ αναφέρει πως η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να υιοθετήσει πιο επιθετική και στοχευμένη εποπτική στάση, ενισχύοντας τους ελέγχους και ωθώντας τα πιστωτικά ιδρύματα να υπερβούν τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αναδεικνύει η έκθεση είναι η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων. Ο Fiennes αναφέρει ότι πίσω από πολλές από τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί βρίσκεται η ανάγκη για μεγαλύτερη αμφισβήτηση των αποφάσεων της διοίκησης και ουσιαστικότερο έλεγχο από τους ανεξάρτητους συμβούλους. Με άλλα λόγια, η έκθεση αφήνει να εννοηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα διοικητικά συμβούλια δεν λειτουργούν με την απαιτούμενη ανεξαρτησία και αυστηρότητα απέναντι στη διοίκηση των τραπεζών. Παρότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε το 2025 εισάγει υποχρεωτικό ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα διοικητικά συμβούλια, ο Fiennes εκτιμά ότι η συμμόρφωση με το ελάχιστο όριο δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει αποτελεσματική διακυβέρνηση. Αντίθετα, το ΔΝΤ ζητεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, την εμπειρία και την πραγματική ανεξαρτησία των προσώπων που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια. Τέλος, αυστηρές είναι οι διαπιστώσεις του ΔΝΤ για το καθεστώς επιβολής κυρώσεων. Η έκθεση αναφέρει ότι οι σχετικές διαδικασίες θα μπορούσαν να είναι αυστηρότερες και καλύτερα προσαρμοσμένες στη σοβαρότητα των παραβάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ουσιαστική αποτρεπτική επίδραση. Κατά την αξιολόγηση του Ταμείου, το ισχύον πλαίσιο δεν λειτουργεί πάντοτε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την έγκαιρη και συνεπή αντιμετώπιση εποπτικών παραβάσεων. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η πλήρης αναθεώρηση και κωδικοποίηση της διαδικασίας κλιμάκωσης των κυρώσεων (sanctions matrix), ώστε οι παρεμβάσεις να γίνονται ταχύτερα, με μεγαλύτερη συνέπεια και να είναι πιο αποτρεπτικές.

Η Tora Wallet

Η Tora Wallet, η εταιρεία ηλεκτρονικού χρήματος του ομίλου Allwyn στην Ελλάδα, κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το 2025. Ειδικότερα, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν σε 36,4 εκατ. ευρώ, έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 36%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,41 εκατ. ευρώ από 3,63 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,94 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά περίπου 36% σε ετήσια βάση. Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων αποδίδεται κυρίως στην υπηρεσία αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτες (card acquiring), η οποία αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Tora Wallet. Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αυξήθηκαν κατά 7,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 22,5 εκατ. ευρώ, καθώς ενισχύθηκε ο όγκος των συναλλαγών και επεκτάθηκε η παρουσία της εταιρείας σε αγορές του εξωτερικού, όπως η Ρουμανία. Παράλληλα, θετική πορεία κατέγραψαν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες πληρωμών μέσω φυσικών σημείων, με αύξηση 14% σε σχέση με το 2024. Η ισχυρή λειτουργική επίδοση αποτυπώθηκε και στις ταμειακές ροές. Οι λειτουργικές δραστηριότητες παρήγαγαν εισροές ύψους 7,34 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη ρευστότητά της μέσω της επιστροφής μέρους χρηματικής εγγύησης από τη Visa, ύψους περίπου 1,1 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 5,15 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 από 1,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια της Tora Wallet ενισχύθηκαν στα 12,25 εκατ. ευρώ από 8,32 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 32,29 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζει επίσης βελτιωμένους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης, γεγονός που αντανακλά την ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής της θέσης. Κατά τη διάρκεια του 2025, η Tora Wallet αύξησε και το ανθρώπινο δυναμικό της, με τον αριθμό των εργαζομένων να ανέρχεται σε 63 άτομα από 43 το προηγούμενο έτος, ακολουθώντας τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

Euronext - IPOgo

Η Euronext ανακοίνωσε χθες την έναρξη λειτουργίας του IPOgo, μιας νέας διαδικασίας εισαγωγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά Euronext Growth, με στόχο τη μείωση του χρόνου και του κόστους μιας δημόσιας εγγραφής. Η πρωτοβουλία βασίζεται στο ευρωπαϊκό Listing Act και προβλέπει απλουστευμένη τεκμηρίωση εισαγωγής, ψηφιακή διεκπεραίωση της διαδικασίας και δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών σε δημόσιες εγγραφές έως 12 εκατ. ευρώ. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το IPOgo δημιουργεί μια επιπλέον επιλογή άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές, πέρα από τον τραπεζικό δανεισμό. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα επιλέξουν το IPOgo, παρά την απλούστευση της διαδικασίας εισαγωγής, για μια σειρά από πρακτικούς λόγους. Πρώτον, πολλές ΜμΕ παραμένουν οικογενειακού χαρακτήρα και δεν επιθυμούν να ανοίξουν το μετοχικό τους κεφάλαιο σε εξωτερικούς επενδυτές ή να μοιραστούν τον έλεγχο της εταιρείας. Δεύτερον, το κόστος της διατήρησης εισηγμένης είναι σημαντικό και η εισαγωγή σε χρηματιστηριακή αγορά συνεπάγεται υποχρεώσεις διαφάνειας, δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων και συμμόρφωσης με κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, τις οποίες αρκετές μικρές επιχειρήσεις θεωρούν κοστοβόρες ή διοικητικά απαιτητικές. Τρίτον , η ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα παραμένει περισσότερο προσανατολισμένη στον τραπεζικό δανεισμό και λιγότερο στη χρηματοδότηση μέσω των κεφαλαιαγορών. Και τέλος ένας ακόμη παράγοντας είναι το μέγεθος. Πολλές ελληνικές ΜμΕ δεν διαθέτουν την κλίμακα, τα οικονομικά μεγέθη ή την αναγνωρισιμότητα που συνήθως αναζητούν οι επενδυτές σε μια δημόσια εγγραφή. Ακόμη και αν η εισαγωγή γίνει ευκολότερη, δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει επαρκής ζήτηση για τις μετοχές τους.

Η Πειραιώς Επενδυτικών Συμμετοχών

Η Πειραιώς Επενδυτικών Συμμετοχών (Piraeus Investment Holdings), η εταιρεία χαρτοφυλακίου του Ομίλου της Τράπεζα Πειραιώς που ιδρύθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο με στόχο την απόκτηση, διαχείριση και ανάπτυξη συμμετοχών σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15,75 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης 15,75 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, αποφασίστηκε δεύτερη αύξηση κεφαλαίου ύψους 49,86 εκατ. ευρώ με εισφορά σε είδος από την Τράπεζα Πειραιώς. Η εισφορά αφορά συμμετοχές σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ενώ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εκδοθούν 49.855.004 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, επίσης ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 1 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση των δύο αυξήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Piraeus Investment Holdings θα ανέλθει σε 65,63 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη.

Στην ελληνική αγορά η Senzi

Στην ελληνική αγορά ακινήτων εισέρχεται η ελβετική Senzi SA, προχωρώντας στην ίδρυση της Senzi Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία συστάθηκε χθες με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ύψους 9 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τη μητρική εταιρεία με έδρα τη Λωζάνη της Ελβετίας. Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της Senzi SA, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Η εταιρεία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων επενδυτικών έργων, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία διαχειρίζεται ή αναπτύσσει συνολικά 23 έργα. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει οικόπεδα αξίας 105 εκατ. ελβετικών φράγκων, με συνολικό κατασκευαστικό αποτύπωμα 152 εκατ. φράγκων και προγραμματισμένη ανάπτυξη 365 κατοικιών. Σύμφωνα με το καταστατικό της ελληνικής θυγατρικής, η Senzi Μονοπρόσωπη ΙΚΕ θα έχει ευρύ αντικείμενο δραστηριότητας, το οποίο εκτείνεται από τις αγοραπωλησίες κατοικιών και οικοπέδων έως την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και την παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων. Παράλληλα, θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών. Τη διοίκηση της νέας εταιρείας στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο ιδρυτής της Senzi SA, Jacques Secnazi, ο οποίος θα ηγηθεί της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ελβετικού ομίλου στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

Η HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY και το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @ Alba Graduate Business School διοργάνωσαν χθες σεμινάριο για εξειδικευμένους συντάκτες του ενεργειακού ρεπορτάζ με τίτλο «Κατανοώντας το Νέο Ενεργειακό Τοπίο: Γεωπολιτική, Ενεργειακή Ασφάλεια και Αγορές Πετρελαίου». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναδείχθηκε ότι η ενεργειακή ασφάλεια έχει επανέλθει δυναμικά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι μεταβαλλόμενες ισορροπίες ισχύος καθιστούν τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό εξίσου σημαντικό με τους στόχους της απανθρακοποίησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως επισημάνθηκε, η ενεργειακή μετάβαση δεν εξαλείφει τους γεωπολιτικούς κινδύνους, αλλά μετατοπίζει το επίκεντρό τους από τα ορυκτά καύσιμα προς τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τις τεχνολογίες και τις εφοδιαστικές αλυσίδες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των καθαρών μορφών ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο του πετρελαίου, το οποίο, παρά τη σημαντική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η Μέση Ανατολή διατηρεί τη στρατηγική της σημασία στο διεθνές ενεργειακό σύστημα, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κρίσιμος κόμβος για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου. Ωστόσο, η ύπαρξη εναλλακτικών διαδρομών μεταφοράς, στρατηγικών αποθεμάτων και περισσότερο διαφοροποιημένων πηγών προμήθειας συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου μιας εκτεταμένης ενεργειακής κρίσης.