Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η Chevron θα κατέχει το 70% της παραχώρησης και θα αναλάβει τον ρόλο του operator, ενώ η HELLENiQ ENERGY θα διατηρήσει ποσοστό 30%.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που ανοίγουν τον δρόμο για την επίσημη είσοδο της Chevron στο Block 10, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιονίου, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και η διοίκηση της ΕΔΕΥΕΠ ενημέρωσαν τις Chevron και HELLENiQ ENERGY ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής στη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και για την ανάληψη του ρόλου του εντολοδόχου (operator) από την αμερικανική εταιρεία.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας farm-in μεταξύ των δύο εταιρειών μέσα στις επόμενες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η Chevron θα κατέχει το 70% της παραχώρησης και θα αναλάβει τον ρόλο του operator, ενώ η HELLENiQ ENERGY θα διατηρήσει ποσοστό 30%.

Η διαδικασία είχε δρομολογηθεί με το κοινό αίτημα που υπέβαλαν οι δύο εταιρείες στις 28 Μαΐου για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση και τη μεταβίβαση της διαχείρισης του έργου. Παράλληλα, είχε ζητηθεί 15μηνη παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης του Block 10.

Οι εργασίες των δύο πρώτων ερευνητικών φάσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί, περιλαμβάνοντας εκτεταμένες γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και σημαντικό πρόγραμμα σεισμικών ερευνών. Το 2022 αποκτήθηκαν 1.210 χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων 2D, ενώ ακολούθησε για πρώτη φορά η συλλογή 2.416 τετραγωνικών χιλιομέτρων σεισμικών δεδομένων 3D, που καλύπτουν περίπου το 88% της παραχώρησης. Η νέα κοινοπραξία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα προκειμένου να αποφασίσει την είσοδο στην τρίτη ερευνητική φάση, η οποία προβλέπει την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης.

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Με την ένταξη του Block 10, η συνεργασία Chevron και HELLENiQ ENERGY επεκτείνεται πλέον σε πέντε θαλάσσιες παραχωρήσεις στην Ελλάδα, καθώς οι δύο εταιρείες έχουν ήδη συνυπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις ακόμη περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των διαδικασιών σημαντικό βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών επενδυτών προς την Ελλάδα και το θεσμικό της πλαίσιο.

Από την πλευρά της Chevron, ο διευθυντής ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής Andrew Deighan έκανε λόγο για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη της εταιρείας στη Μεσόγειο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία με τη HELLENiQ ENERGY θα συμβάλει στην αξιολόγηση και αξιοποίηση του δυναμικού της περιοχής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης επισήμανε ότι η είσοδος της Chevron ευθυγραμμίζει τα ποσοστά συμμετοχής των δύο εταιρειών σε όλες τις παραχωρήσεις του νοτίου Ιονίου, δημιουργώντας ένα ευρύτερο και πιο ευέλικτο ερευνητικό χαρτοφυλάκιο που μπορεί να αξιοποιήσει συνέργειες τόσο στην έρευνα όσο και σε μελλοντικές αναπτυξιακές δραστηριότητες.

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση όλων των εγκρίσεων σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών αποτελεί σημαντική διοικητική επίδοση, επιβεβαιώνοντας τόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον για το ελληνικό υπεράκτιο δυναμικό όσο και την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να υποστηρίζουν στρατηγικές επενδύσεις με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.