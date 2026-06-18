Το εμβληματικό κέντρο Ομπάμα την Παρασκευή 19 Ιονίου ανοίγει και επίσημα τις πύλες του για το κοινό.

Τα επίσημα εγκαίνια για το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα στο Σικάγο είναι γεγονός και λαμπερές παρουσίες του κινηματογράφου, της δημοσιογραφίας, και της πολιτικής βρίσκονται στο Σικάγο για το μεγαλόπνοο έργο του τέως προέδρου.

Φυσικά υπάρχει πολλή μουσική με τους U2, την Τζένιφερ Χάντσον, την Κριστίνα Αγκιλέρα και τον Τζον Λέτζεντ να είναι μεταξύ των σπουδαίων ονομάτων της μουσικής που ανέβηκαν στη σκηνή.

Παρόντες στα εγκαίνια είναι ο Τζο και τη Τζιλ Μπάιντεν, Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, ο Τζορτζ και η Λόρα Μπους, η Κάμαλα Χάρις και ο Νταγκ Έμχοφ, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό αλλά η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Τάιλερ Πέρι, ο LL Cool J, ο δεινός επικριτής του Τραμπ, ο ηθοποιός Μαρκ Χάμιλ και η σύζυγός του Μαριλού Γιορκ, ο Τομ Χανκς και ο Τζορτζ Λούκας με τη σύζυγό του Μέλοντι Χόμπσον.

{https://x.com/ABC/status/2067648068200067142}

Στα εγκαίνια παραβρίσκονται όλα τα πρωτοκλασάτα ονόματα των late shows της αμερικανικής τηλεόρασης. Από τον Ντέιβιντ Λέτερμαν, και τον Στίβεν Κόλμπερτ μέχρι τον Κόναν Ο' Μπράιαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=izvNFrImPyo}