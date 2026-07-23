«Είμαστε έτοιμοι για αυτό», λέει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει μια μαζική επίθεση στο Ιράν- «μεγαλύτερη από ποτέ»- κάτι για το οποίο είναι έτοιμες οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως είπε.

Στις δηλώσεις που έκανε στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι είναι κοντά στο να πάρει την τελική απόφαση, αναγνωρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα έχει συνέπειες.

«Εξετάζω μία μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε έτοιμοι για αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προσδιόρισε χρονικά πότε θα λάβει την απόφαση. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Axios πως δεν έχει ληφθεί απόφαση και ότι δεν έχουν δοθεί νέες εντολές στις ένοπλες δυνάμεις.

Τραμπ: Το Ισραήλ θα συμμετάσχει αν το ζητήσω, αλλά δεν χρειαζόμαστε κανέναν

Σε ό,τι αφορά στην ενδεχόμενη συμμετοχή του Ισραήλ σε μια τέτοια μαζική επίθεση που εξετάζεται, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «θα το κάνουν μέσα σε δύο λεπτά εάν τους το ζητήσω», αλλά πρόσθεσε ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» προκειμένου να εξαπολύσουν οι ΗΠΑ μια νέα επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Εξάλλου, παραδέχθηκε ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» για το Ισραήλ, εάν συμμετάσχει στις επιθέσεις, αναφερόμενος σε αντίποινα του Ιράν. Οι Ιρανοί «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμοι να κάνουν συμφωνία, δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν έχουν δεχθεί ακόμα αρκετό πόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Δύο πηγές από την περιοχή, που έχουν γνώση των προσπαθειών διαμεσολάβησης, ανέφεραν ότι η ιρανική ηγεσία δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που έπεσε στο τραπέζι. «Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», είπε η μία από τις πηγές.

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Τις τελευταίες 12 ημέρες οι ΗΠΑ εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, το οποίο προχωρά σε αντίποινα, μια κλιμάκωση που ήδη έχει ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Πολύ καλή η σχέση με τον Μπίμπι»

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως είναι πολύ καλή η σχέση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θέλει να παραστεί στην αγρυπνία για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ, στην Ουάσινγκτον, την επόμενη εβδομάδα. «Οι σχέσεις με τον Μπίμπι είναι πολύ καλές. Θα τον συναντήσω αν έρθει εδώ», δήλωσε ο Τραμπ.