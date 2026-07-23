Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμένη παραγωγή στη Μέση Ανατολή, χαμηλά επίπεδα χερσαίων αποθεμάτων και μειωμένα στρατηγικά αποθέματα στις ΗΠΑ.

Σε νέα ανοδική τροχιά κινείται η διεθνής αγορά πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι και το Μπρεντ να περνά το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι κίνδυνοι για τις θαλάσσιες μεταφορές και η στενότητα στα αποθέματα ενισχύουν τα σενάρια για περαιτέρω άνοδο, με ορισμένες εκτιμήσεις να τοποθετούν την τιμή του Μπρεντ ακόμη και πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται το Ιράν και το ενδεχόμενο μιας σοβαρότερης διαταραχής στην παραγωγή και στις εξαγωγές πετρελαίου. Παρά τις αναταράξεις στην περιοχή, ιρανικές ποσότητες εξακολουθούν να φτάνουν στη διεθνή αγορά, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών. Η πλήρης απώλεια της ιρανικής παραγωγής, που υπολογίζεται σε περίπου 2,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά το ήδη εύθραυστο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης.

Η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμένη παραγωγή στη Μέση Ανατολή, χαμηλά επίπεδα χερσαίων αποθεμάτων και μειωμένα στρατηγικά αποθέματα στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η στενότητα στα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων αυξάνει την ευαισθησία των τιμών σε οποιαδήποτε νέα διακοπή της προσφοράς. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ακόμη και μια προσωρινή διαταραχή στις ιρανικές ροές θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ανοδική κίνηση του πετρελαίου.

Οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στα Στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το Bab el-Mandeb, το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Υεμένης και Αφρικής που αποτελεί βασική πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα. Τυχόν κλιμάκωση των επιθέσεων στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικές ενεργειακές ροές, ενώ η αυξημένη αβεβαιότητα έχει ήδη επιβαρύνει τη ναυσιπλοΐα και το κόστος ασφάλισης των δεξαμενόπλοιων.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι το Μπρεντ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι κατά το τέταρτο τρίμηνο, εφόσον οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ παραταθούν. Η επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι οι πρόσφατες μειώσεις των αποθεμάτων έχουν καταστήσει την αγορά περισσότερο ευάλωτη σε ένα νέο σοκ προσφοράς. Ωστόσο, η ασθενέστερη ζήτηση από την Κίνα και οι υποτονικές εισαγωγές αργού ενδέχεται να περιορίσουν την ένταση μιας ενδεχόμενης ανόδου.