Το νέο τζελ για τα δόντια δεν περιέχει φθόριο αλλά πρωτεΐνες που σχεδιάστηκαν για να δρουν από κοινού με τις φυσικές πρωτεΐνες του οργανισμού,, που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του σμάλτου στην νηπιακή ηλικία.

Ένα νέο τζελ που ανέπτυξαν ειδικοί ερευνητές θα μπορούσε να αναδομήσει το σμάλτο των φθαρμένων δοντιών. Δυνητικά ίσως και να μπορεί να δημιουργήσει μία νέα προσέγγιση στην πρόληψη της τερηδόνας και την αποκατάσταση των φθαρμένων δοντιών.

Επιστήμονες από το τμήμα Φαρμακολογίας και Χημείας του πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, δημιούργησαν ένα υλικό που μιμείται τις βιολογικές διαδικασίες που δημιουργούν φυσικά το σμάλτο.

Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Communications, δείχνουν πως το τζελ θα μπορούσε να διορθώσει το σμάλτο που έχει αποδυναμωθεί από απώλεια ή διάβρωση, να ενισχύσει το σμάλτο που παραμένει υγιές και να βοηθήσει στην προστασία των δοντιών από μελλοντική φθορά.

Πώς εφαρμόζεται το τζελ

Οι οδοντίατροι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν άμεσα το τζελ με τον ίδιο τρόπου που κάνουν τις θεραπείες της φθορίωσης. Σε αντίθεση με τα συμβατικά προϊόντα κατά της φθορίωσης που χρησιμοποιούνται σήμερα, ωστόσο, το νέο τζελ δεν περιέχει φθόριο. Αντί για αυτό, κατασκευάστηκε από πρωτεΐνες που σχεδιάστηκαν για να δρουν από κοινού με τις φυσικές πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του σμάλτου στην νηπιακή ηλικία.

Αφού τοποθετηθεί το τζελ στο δόντι, σχηματίζει μία λεπτή αλλά με διάρκεια ζωής στρώση που εισχωρεί στην επιφάνεια του δοντιού και γεμίζει μικρά κενά, πόρους και κατεστραμμένες περιοχές. Η στρώση αυτή στη συνέχεια λειτουργεί ως πλαίσιο για την αναδόμηση της ορυκτής δομής του σμάλτου. Το υλικό αντλεί ιόντα ασβεστίου και φωσφορικών ιόντων από το σάλιο και τα χρησιμοποιεί για να καθοδηγήσει τον ελεγχόμενο σχηματισμό νέων ορυκτών κρυστάλλων. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως επιταξιακή ανοργανοποίηση.

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Με απλά λόγια, οι νέοι κρύσταλλοι αναπτύσσονται μαζί με την ήδη υπάρχουσα δομή του δοντιού, επιτρέποντάς τους να συνδεθούν με τον φυσικό ιστό που βρίσκεται από κάτω τους και όχι να σχηματίσουν ένα ανεξάρτητο στρώμα. Κατά τους ερευνητές, αυτή η οργανωμένη ανάπτυξη βοηθά τη διορθωμένη επιφάνεια και σε επίπεδο μικροσκοπικής αρχιτεκτονικής αλλά και σε επίπεδο των φυσικών δυνατοτήτων ενός υγιούς σμάλτου.

Μία πιθανή θεραπεία για τα ευαίσθητα δόντια

Το νέο αυτό υλικό μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους με εκτεθειμένη οδοντίνη. Η οδοντίνη είναι το πιο μαλακό στρώμα κάτω από το σμάλτο, και ενδέχεται να αποκαλυφθεί όταν φθαρεί το σμάλτο ή υποχωρούν τα ούλα. Επειδή ακριβώς η οδοντίνη περιέχει μικροσκοπικά κανάλια που οδηγούν στα νεύρα των δοντιών, η έκθεση αυτή μπορεί να προκαλέσει έντονη ευαισθησία στη ζέστη, το κρύο, το γλυκό κλπ.

'Όταν το τζελ εφαρμοστεί στην εκτεθειμένη οδοντίνη, αυτό με τη σειρά του μπορεί να αναπτύξει σμάλτο όπως ακριβώς το ορυκτό στρώμα που βρίσκεται στην επιφάνεια του δοντιού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ευαισθησίας των δοντιών ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει και μαι πιο ισχυρή επιφάνεια για αποκαταστάσεις δοντιών.

Γιατί είναι δύσκολη η αποκατάσταση του σμάλτου

Η καταστροφή του σμάλτου είναι ένα απ΄τα βασικά προβλήματα που οδηγούν στην οδοντική φθορά και άλλα οδοντικά ζητήματα στο μισό του παγκόσμιο πληθυσμού. Οι σοβαρές οδοντικές ασθένειες μπορεί να προκαλούν πού έντονο πόνο, μόλυνση, ακόμα και απώλεια του δοντιού. Η ελλιπής οδοντική υγιεινή έχει ΄επίσης συνδεθεί με ευρύτερα προβλήματα υγείας ανάμεσά τους ο διαβήτης και καρδιαγγειακές ασθένειες.

Το σμάλτο είναι το σκληρό εξωτερικό περίβλημα που καλύπτει σαν ασπίδα τα δόντια από την πίεση, τις αλλαγές της θερμοκρασίες, τα οξέα και την καθημερινή φθορά. Αν και είναι ο πιο σκληρός ιστός του ανθρωπίνου σώματος, το σμάλτο δεν περιέχει ζωντανά κύτταρα και δεν μπορεί να αυτοθεραπευτεί όταν χαθεί.

Τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα όπως το φθόριο εξαφανίζεται και οι θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος σμάλτου ή τη μείωση των συμπτωμάτων, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αποτελεσματικά την αρχική δομή του σμάλτου. Οι ερευνητές ισχυρίζονται πως το υλικό τους θα μπορούσε να προσφέρει μία εναλλακτική αποκατάστασης που ενισχύει την οργανωμένη ανάπτυξη των στοιχείων εκείνων που μοιάζουν αρκετά με τον φυσικό ιστό.

Το τζελ κατά του καθημερινού στρες

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής και επικεφαλής της έρευνας, Dr. Abshar Hasan, δήλωσε πως το οδοντικό σμάλτο έχει μία μοναδική δομή, που προστατεύει τα δόντια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, από τις φυσικές, χημικές και θερμικές απειλές. Όταν το υλικό μας εφαρμοστεί σε σμάλτο που έχει υποστεί φθορά κλπ προωθεί την ανάπτυξη κρυστάλλων με έναν τέτοιο τρόπο που που επί της ουσίας θεραπεύει και αναδομεί την αρχιτεκτονική της φυσικής υγείας του σμάλτου.

Σε έρευνες που έκαναν οι επιστήμονες υπό συνθήκες καθημερινότητας, δηλαδή το βούρτσισμα τω δοντιών, τη μάσηση την έκθεση σε οξέα αλλά και το καθημερινό άγχος, το τζελ έδειξε ότι συμπεριφέρεται όπως το φυσικό σμάλτο.

Με πληροφορίες του Science Daily