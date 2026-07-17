Δόντια, μάτια, σπονδυλική στήλη, λεκάνη: τελικά το ανθρώπινο σώμα δεν είναι τέλεια δομημένο.

Το ανθρώπινο σώμα μοιάζει περισσότερο με ένα συνονθύλευμα συμβιβασμών, που έχουν διαμορφωθεί μέσα από εκατομμύρια χρόνια εξελικτικών αλλαγών παρά μία τέλεια, «καθ' εικόνα και ομοίωσιν» - κατά το θρησκευτικό πνεύμα- δημιουργία.

Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής, πολλές πτυχές της ανθρώπινης ανατομίας είναι απλώς «αρκετά καλές» λύσεις, περισσότερο λειτουργικές, παρά τέλειες. Μερικά από τα πιο γνωστά ιατρικά προβλήματα και παθήσεις προκύπτουν άμεσα από αυτούς τους κληρονομικούς περιορισμούς.

Η σπονδυλική στήλη

Η σπονδυλική στήλη αφηγείται αυτή την ιστορία της εξέλιξης με τον καλύτερο τρόπο. Έχει εξελιχθεί ελάχιστα από την εποχή των τετράποδων προγόνων του ανθρώπου που ζούσαν στα δέντρα. Τότε λειτουργούσε ως μια εύκαμπτη δοκός για ομαλή κίνηση από κλαδί σε κλαδί, προστατεύοντας παράλληλα τον νωτιαίο μυελό.

Όταν οι άνθρωποι στάθηκαν όρθιοι, η σπονδυλική στήλη διατήρησε αυτές τις λειτουργίες αλλά άρχισε να χρησιμοποιείται επίσης για την πρόσθετη ανάγκη στήριξης του σωματικού βάρους κάθετα και τη διατήρηση του κέντρου βάρους του ανθρώπου, επιτρέποντάς παράλληλα την ευελιξία για την απαραίτητη κίνηση. Αυτές οι αντίθετες απαιτήσεις δημιουργούν πίεση.

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης βοηθούν στη σωστή κατανομή του βάρους, αλλά προδιαθέτουν επίσης για πόνο στην πλάτη, κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων και εκφυλιστικές αλλαγές που επηρεάζουν την πιο σημαντική λειτουργία της: την προστασία του νωτιαίου μυελού και των γύρω νεύρων. Αυτές οι παθήσεις είναι εξαιρετικά συχνές, όχι επειδή η σπονδυλική στήριξη είναι από τη φύση της μία κακή «κατασκευή» αλλά επειδή κάνει μια δουλειά για την οποία δεν είχε ποτέ αρχικά σχεδιαστεί.

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Ο λαιμός

Ένα άλλο σαφές επιχείρημα κατά του θείου σχεδιασμού του ανθρώπινου σώματος είναι το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, το οποίο ακολουθεί μια πορεία που απλά δεν έχει καν νόημα. Αυτό το νεύρο, το οποίο είναι ένας κλάδος του πνευμονογαστρικού νεύρου, ελέγχει κυρίως τις λειτουργίες «της ανάπαυσης και της πέψης» των οργάνων, όπως η επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού και της αναπνοής. Το λαρυγγικό νεύρο συνδέει επίσης τον εγκέφαλο και τον λάρυγγα, βοηθώντας στον έλεγχο της ομιλίας και της κατάποσης. Λογικά, θα περίμενε κανείς να χρησιμοποιεί μια πιο άμεση διαδρομή για να συνδέσει τον εγκέφαλο και τον λάρυγγα. Αντ' αυτού, κατεβαίνει από τον εγκέφαλο στο στήθος, κάνει κύκλο γύρω από μια κύρια αρτηρία και στη συνέχεια επιστρέφει. Αυτή η παράκαμψη δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ιστορικό υπόλειμμα από τους ιχθυόμορφους προγόνους του ανθρώπου, όταν το νεύρο ακολούθησε μια απλή διαδρομή γύρω από τα βράγχια. Καθώς ο λαιμός επιμηκύνθηκε με την εξελικτική πορεία, το νεύρο τεντώθηκε αντί να αναδρομολογηθεί. Αυτή η αναποτελεσματικότητα μπορεί να αυξήσει την ευαλωτότητά ωστόσο του ανθρώπου σε τραυματισμούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Τα μάτια

Στους ανθρώπους και σε άλλα σπονδυλωτά, ο αμφιβληστροειδής, δηλαδή το φωτοευαίσθητο στρώμα στο πίσω μέρος του βολβού του ματιούείναι καλωδιωμένος «προς τα πίσω». Αυτό σημαίνει ότι το φως πρέπει να περάσει μέσα από στρώματα νευρικών ινών πριν φτάσει στους φωτοϋποδοχείς, τα εξειδικευμένα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την ανίχνευση του φωτός και τη μετατροπή του σε νευρική ώθηση για αποστολή στον εγκέφαλο.

Στη συνέχεια, το οπτικό νεύρο εξέρχεται από το πίσω μέρος του αμφιβληστροειδούς, δημιουργώντας ένα τυφλό σημείο ακιβώς κάτω από το οριζόντιο επίπεδο του ματιού, όπου δεν είναι δυνατή η όραση. Ο εγκέφαλος γεμίζει αυτό το κενό απρόσκοπτα, επομένως σπάνια το παρατηρούμε. Έτσι, ενώ ο άνθρωπος έχει αναπτύξει απίστευτη όραση και φωτοϋποδοχείς, αυτό έχει συμβεί εις βάρος του κενού στο οπτικό πεδίο.

Τα δόντια

Τα δόντια προσφέρουν στον άνθρωπο μία υπενθύμιση ότι η εξέλιξη δίνει προτεραιότητα στην επάρκεια έναντι της ανθεκτικότητας. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι αναπτύσσουν δύο σειρές δοντιών: τα νεογιλά δόντια και τα ενήλικα δόντια και εκεί τελειώνει η ιστορία. Μόλις χαθούν τα ενήλικα δόντια, δεν αντικαθίστανται, σε αντίθεση με τους καρχαρίες, οι οποίοι αναγεννούν συνεχώς δόντια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής.

Στα θηλαστικά, η ανάπτυξη των δοντιών ρυθμίζεται αυστηρά και συνδέεται με πολύπλοκες στρατηγικές ανάπτυξης και σίτισης της γνάθου. Αυτό το σύστημα λειτούργησε καλά για τους προγόνους του ανθρώπου αλλά τους σύγχρονους ανθρώπους τους αφήνει ευάλωτους στην τερηδόνα και την απώλεια δοντιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξελιγκτικής υστέρησης είναι οι φρονιμίτες. Οι πρόγονοι του ανθρώπου είχαν μεγαλύτερες γνάθους, κατάλληλες για πιο σκληρές διατροφές που απαιτούσαν έντονη μάσηση. Με την πάροδο του χρόνου, η υφή της ανθρώπινης διατροφής μαλάκωσε και το μέγεθος της γνάθου μειώθηκε. Ωστόσο, ο αριθμός των δοντιών δεν άλλαξε τόσο γρήγορα. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πλέον χώρο για τους τρίτους γομφίους τους, οδηγώντας σε ενσφήνωση, συνωστισμό και συχνά απαιτώντας χειρουργική αφαίρεση. Οι φρονιμίτες δεν είναι άχρηστοι κατ' αρχήν, αλλά δεν ταιριάζουν πλέον άνετα μέσα στα σύγχρονα κρανία.

Η λεκάνη

Ο τοκετός είναι παράδειγμα ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς εξελικτικούς συμβιβασμούς. Όπως και η σπονδυλική στήλη, η ανθρώπινη λεκάνη πρέπει να εξισορροπεί δύο ανταγωνιστικές απαιτήσεις: το περπάτημα στα δύο πόδια και τη γέννηση βρεφών με μεγάλο κρανίο.

Μια στενή λεκάνη βελτιώνει την κίνηση, αλλά περιορίζει το μέγεθος του γεννητικού σωλήνα. Εν τω μεταξύ, τα μωρά έχουν ασυνήθιστα μεγάλα κεφάλια σε σχέση με το μέγεθος του σώματος, με αποτέλεσμα μια δύσκολη και μερικές φορές επικίνδυνη διαδικασία γέννησης, που συχνά απαιτεί εξωτερική βοήθεια, όπως για παράδειγμα οι καισαρικές.

Αυτή η ένταση μεταξύ κινητικότητας και μεγέθους του βρεφικού κεφαλιού έχει διαμορφώσει όχι μόνο την ανατομία αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά,ενθαρρύνοντας τη συνεργατική φροντίδα και τις πολιτισμικές προσαρμογές γύρω από τον τοκετό.

Εξελικτική επιμονή

Ωστόσο ορισμένα ανατομικά χαρακτηριστικά επιμένουν παρά το γεγονός ότι προσφέρουν περιορισμένο όφελος. Για παράδειγμα η σκωληκοειδής απόφυση, που κάποτε θεωρούνταν ένα ανεξάρτητο εξελικτικό υπόλειμμα, θεωρείται πλέον ότι έχει ελάχιστες ανοσολογικές λειτουργίες. Ωστόσο, μπορεί να μολυνθεί και να υποστεί φλεγμονή, προκαλώντας σκωληκοειδίτιδα, μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή πάθηση.

Ανάλογα και τα ιγμόρεια έχουν ασαφείς λειτουργίες. Μπορεί να ελαφρύνουν το κρανίο ή να επηρεάσουν τον φωνητικό συντονισμό, και μπορούμε ακόμη και να χρησιμοποιήσουμε το μέγεθος και τη μεταβλητότητά τους για την εγκληματολογική ταυτοποίηση. Αλλά οι οδοί αποστράγγισης των ιγμορείων πηγαίνουν κατευθείαν στη μύτη, καθιστώντας την επιρρεπή σε τακτική απόφραξη και μόλυνση, ένα αναπτυξιακό υποπροϊόν και όχι μια σκόπιμη προσαρμογή.

Ακόμα και μικροσκοπικοί μύες γύρω από τα αυτιά υπονοούν το εξελικτικό παρελθόν του ανθρώπου. Σε πολλά θηλαστικά, οι μικροσκοπικοί μύες του αυτιού επιτρέπουν στο εξωτερικό αυτί, δηλαδή το πτερύγιο να περιστρέφεται, βελτιώνοντας την ακοή. Οι άνθρωποι έχουν αυτούς τους μύες, αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά.

Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι τέλεια σχεδιασμένο, αλλά αποτελεί ένα ζωντανό αρχείο εξέλιξης. Η ανατομία αποκαλύπτει ένα ιστορικό αρχείο προσαρμογής, συμβιβασμού και τυχαιότητας. Η εξέλιξη δεν στοχεύει στην τελειότητα, λειτουργεί με ό,τι είναι διαθέσιμο, τροποποιώντας τις δομές βήμα προς βήμα.

Η κατανόηση της ανατομίας μέσα από αυτό το εξελικτικό πρίσμα μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα κοινά ιατρικά προβλήματα. Ο πόνος στην πλάτη, ο δύσκολος τοκετός, το οδοντικό στρώσιμο και οι ιγμορίτιδας δεν είναι τυχαίες ατυχίες. Είναι, εν μέρει, οι συνέπειες της εξελικτικής μας ιστορίας.

Με πληροφορίες του Science Daily