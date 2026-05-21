Οι ερευνητές ανέλυσαν τα συστατικά όλων των τροφίμων και ποτών, ενώ παρακολούθησαν την υγεία των συμμετεχόντων για κατά μέσο όρο επτά έως οκτώ χρόνια.

Η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν συντηρητικά μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιαγγειακών παθήσεων, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας «European Heart Journal».

Η έρευνα, με επικεφαλής το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (INSERM), έγινε σε 112.395 άτομα από όλη τη Γαλλία, με λεπτομερή ανάλυση της διατροφής τους. Επίσης, οι ερευνητές ανέλυσαν τα συστατικά όλων των τροφίμων και ποτών, ενώ παρακολούθησαν την υγεία των συμμετεχόντων για κατά μέσο όρο επτά έως οκτώ χρόνια. Εντόπισαν ότι το 99,5% των συμμετεχόντων είχε καταναλώσει τουλάχιστον ένα συντηρητικό τροφίμων μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη συμμετοχή τους στη μελέτη.

Συνολικά, διαπίστωσαν ότι τα άτομα που κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες μη αντιοξειδωτικών συντηρητικών (συντηρητικά που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιβλαβών μικροβίων) είχαν 29% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, σε σύγκριση με εκείνα που κατανάλωναν τα λιγότερα, και 16% υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένων της καρδιακής προσβολής, του εγκεφαλικού επεισοδίου και της στηθάγχης. Τα άτομα που κατανάλωναν τα περισσότερα αντιοξειδωτικά συντηρητικά (συντηρητικά που εμποδίζουν την οξείδωση των τροφών) είχαν 22% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης 17 από τα συντηρητικά που καταναλώνονται πιο συχνά και διαπίστωσαν ότι οκτώ από αυτά συνδέονταν ειδικά με την υψηλή αρτηριακή πίεση. Πρόκειται για τα: σορβικό κάλιο (E202), μεταθειώδες κάλιο (E224), νιτρώδες νάτριο (E250), ασκορβικό οξύ (E300), ασκορβικό νάτριο (E301), ερυθορβικό νάτριο (E316), κιτρικό οξύ (E330) και εκχυλίσματα δενδρολίβανου (E392). Το ασκορβικό οξύ (E300) συνδέθηκε επίσης με καρδιαγγειακή νόσο.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς που είναι εγγενείς στον σχεδιασμό της. Ωστόσο, τα ευρήματα βασίζονται σε εξαιρετικά λεπτομερή δεδομένα και έχουν λάβει υπόψη και άλλους παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα αποτελέσματα, σημειώνουν οι ερευνητές, υποδεικνύουν ότι χρειάζεται επαναξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών αυτών των πρόσθετων τροφίμων από τις αρμόδιες αρχές για καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, τα ευρήματα ενισχύουν τις υπάρχουσες συστάσεις υπέρ της κατανάλωσης μη επεξεργασμένων και ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων και της αποφυγής περιττών πρόσθετων ουσιών.

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα πώς τα πρόσθετα τροφίμων και τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να επηρεάζουν δείκτες φλεγμονής, το οξειδωτικό στρες, το μεταβολικό προφίλ του αίματος και τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου. Αυτό ενδέχεται να βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα πρόσθετα μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο ασθενειών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ