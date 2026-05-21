Η δημοσιογράφος μετά από ένα μήνα αποχής, λόγω της περιπέτειας του Γιώργου Μυλωνάκη, εμφανίστηκε τηλεφωνικά στην εκπομπή.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα στο πλατό της εκπομπής Happy Day, ανήμερα της γιορτής του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Οι συντελεστές της εκπομπής επιφύλαξαν μια ιδιαίτερη έκπληξη στους τηλεθεατές, πραγματοποιώντας ζωντανή τηλεφωνική σύνδεση με την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η δημοσιογράφος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος αναρρώνει μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, όταν υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου και νοσηλεύτηκε στομ Ευαγγελισμό.

Φανερά συγκινημένη, η Τίνα Μεσσαροπούλου ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της εκπομπής για τη στήριξη και την αγάπη που της έχουν δείξει όλο αυτό το διάστημα, τονίζοντας πως τους αισθάνεται σαν οικογένειά της. Παράλληλα, εξέφρασε τη συγκίνησή της που δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά τους αυτή τη σημαντική ημέρα.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή της έστειλε θερμές ευχές, τόσο για τη γιορτή όσο και για τη δύναμη που δείχνει δίπλα στον σύζυγό της, εκφράζοντας την επιθυμία όλων να επιστρέψει σύντομα στην εκπομπή.

Η δημοσιογράφος, κλείνοντας τη σύνδεση, ευχήθηκε όλα να εξελιχθούν θετικά ώστε σύντομα να μπορέσουν να επιστρέψουν όλοι μαζί στην καθημερινότητά τους.

