Η κατανάλωση 2–4 φλιτζανιών πράσινου τσαγιού ημερησίως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 15%, χάρη στα αντιοξειδωτικά του.

Ενώ τα ροφήματα με ζάχαρη είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, ορισμένα ροφήματα μπορούν ενεργά να προστατεύσουν την καρδιά, με το πράσινο τσάι να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Το μαύρο και τα φυτικά τσάγια περιέχουν επίσης ενώσεις που προάγουν την υγεία, αλλά το πράσινο τσάι έχει το ισχυρότερο ερευνητικό υπόβαθρο όσον αφορά την καρδιά.

Αν και το πράσινο τσάι δεν είναι το μυστικό κλειδί για την πρόληψη της καρδιοπάθειας και είναι καλύτερο να εντάσσεται σε μια συνολικά υγιεινή διατροφή και τρόπο ζωής, τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Ερευνητές που μελέτησαν τις συνήθειες κατανάλωσης τσαγιού σχεδόν 800.000 ανθρώπων διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν τακτικά τρία φλιτζάνια πράσινου τσαγιού ημερησίως είχαν 15% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας από όσους δεν έπιναν πράσινο τσάι. Επομένως, είτε το απολαμβάνετε ζεστό είτε κρύο, γεμίστε ένα φλιτζάνι και μάθετε πώς αυτό το αρχαίο ρόφημα υποστηρίζει την καρδιά σας και τους τρόπους που προτείνουν οι ειδικοί για να το καταναλώνετε.

Γιατί το πράσινο τσάι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της καρδιοπάθειας

Υποστηρίζει υγιή αιμοφόρα αγγεία

Μαζί με τη γενική διατροφή και την άσκηση, η τακτική κατανάλωση πράσινου τσαγιού μπορεί να υποστηρίξει χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, βοηθώντας στην πρόληψη της υπέρτασης, ενός βασικού παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό. Οι αντιυπερτασικές του επιδράσεις οφείλονται στις μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών που ονομάζονται κατεχίνες, ιδιαίτερα στην επιγαλλοκατεχίνη γαλλική (EGCG). «Η EGCG βοηθά στη βελτίωση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων προάγοντας τη χαλάρωση των αρτηριών και μειώνοντας τη φλεγμονή. Αυτό μπορεί να υποστηρίξει καλύτερη κυκλοφορία και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, κάτι που μπορεί να συμβάλει σε χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο καρδιοπάθειας όταν καταναλώνεται τακτικά στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής», λέει η Talia Follador, RDN, LDN στο eatingwell.com.

Μπορεί να βελτιώσει το λιπιδαιμικό προφίλ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κατεχίνες στο πράσινο τσάι υποστηρίζουν τα αιμοφόρα αγγεία και με άλλους τρόπους, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των λιπιδίων. Μια μεγάλη μετα-ανάλυση διαπίστωσε ότι η λήψη πράσινου τσαγιού μπορεί να οδηγήσει σε μικρές αλλά σημαντικές μειώσεις της ολικής και LDL χοληστερόλης (της «κακής» χοληστερόλης), ενώ αυξάνει ελαφρώς την HDL («καλή») χοληστερόλη, για ένα πιο ευνοϊκό λιπιδαιμικό προφίλ.

«Οι κατεχίνες του πράσινου τσαγιού αναστέλλουν βασικά ένζυμα που εμπλέκονται στη σύνθεση λιπιδίων και μειώνουν την εντερική απορρόφηση λιπιδίων», λέει η Karen Grecea, M.S., RD, IFNCP. Ως αντιοξειδωτικό, η EGCG επίσης αναστέλλει την οξείδωση των λιποπρωτεϊνών, κάτι που πιθανότατα παίζει ρόλο στη μείωση της χοληστερόλης.

Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά

Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση στο σώμα, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του οξειδωτικού στρες στο καρδιαγγειακό σύστημα.

«Λόγω των ισχυρών αντιοξειδωτικών επιδράσεων των κατεχινών του πράσινου τσαγιού, αυτές αναζητούν και καταστρέφουν τις ελεύθερες ρίζες, βοηθώντας στη δέσμευση επιβλαβών μετάλλων ώστε να μειωθούν επιβλαβείς οξειδωτικές αντιδράσεις όπως τα ROS (αντιδραστικά είδη οξυγόνου)», εξηγεί η Grecea. Η εξουδετέρωση αυτών των ελευθέρων ριζών βοηθά στη διατήρηση της ακεραιότητας και λειτουργίας των κυττάρων των αγγείων και μειώνει τη φλεγμονή που σχετίζεται με τη δημιουργία πλάκας στις αρτηρίες.

Υποστηρίζει την υγεία του εντέρου

Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι τα οφέλη του πράσινου τσαγιού για την καρδιά μπορεί να ξεκινούν στο έντερο. Μια μικρή μελέτη διαπίστωσε ότι το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, σε δόσεις ισοδύναμες με πέντε φλιτζάνια την ημέρα, βελτίωσε τη λειτουργία του εντερικού φραγμού και μείωσε τα κυκλοφορούντα επίπεδα ενδοτοξινών τόσο σε υγιείς ενήλικες όσο και σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο.

Καθώς οι ενδοτοξίνες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αντιδράσεις που οδηγούν σε παθήσεις όπως η παχυσαρκία, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η δυσλιπιδαιμία, ο έλεγχός τους είναι σημαντικός για τη μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας.

Πώς να απολαμβάνετε το πράσινο τσάι για την υγεία της καρδιάς

Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού μπορεί να είναι μια ευχάριστη καθημερινή συνήθεια, αλλά οι ειδικοί προτείνουν τα εξής:

Στόχος 2–4 φλιτζάνια την ημέρα. «Η συνέπεια μετρά περισσότερο από την τελειότητα», λέει η Follador.

Με φρούτα ή γάλα. Η βιταμίνη C μπορεί να αυξήσει τη βιοδιαθεσιμότητα της EGCG κατά 56% έως 76%. Το γάλα επίσης την αυξάνει έως και 52%.

Περιορίστε τα γλυκαντικά. Η υπερβολική ζάχαρη μειώνει τα οφέλη για την καρδιά.

Δοκιμάστε το κρύο. Και οι δύο μορφές έχουν οφέλη.

Ντεκαφεϊνέ επίσης λειτουργεί. Για όσους είναι ευαίσθητοι στην καφεΐνη.

Αποφύγετε πολύ ζεστό ή πολύ μεγάλο χρόνο εκχύλισης. 176–185°F για 3–5 λεπτά είναι ιδανικά.

Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής και τρόπου ζωής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά, ειδικά την EGCG, βοηθά στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες που μπορεί να οδηγήσει σε σκλήρυνση των αγγείων και δημιουργία πλάκας στις αρτηρίες.