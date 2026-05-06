Το Dnews σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival, στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι.

Το Athens Street Foof Festival θα είναι κοντά μας για τρία τριήμερα του Μαΐου (8-9-10, 15- 16-17, 22-23-24 Μαΐου).

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 7.05.2026 και ώρα 16:00.

Οι προσκλήσεις αφορούν την είσοδό σας στο χώρο και δεν περιλαμβάνουν την ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, Παρασκευή 8/05.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

να κάνετε like τον λογαριασμό του Dnews στο Facebook

στο να κάνετε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχόλιο γράφοντας το ονοματεπώνυμο σας και tag έναν φίλο σας στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Facebook

στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Facebook να κάνετε εγγραφή στο Newsletter του Dnews από το banner «Οι Ειδήσεις σε 2'» που εμφανίζεται σε όλες τις ενότητες του site

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά.

Το Athens Street Food Festival γιορτάζει φέτος τα δέκατα γενέθλιά του! O φετινός Μάιος, ο μήνας που έχει πια συνδεθεί με το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας, θα είναι μια γιορτή όλων των γεύσεων που απολαύσαμε μαζί σε αυτή τη χορταστική διαδρομή στις κουζίνες του κόσμου!

Τα τρία τριήμερα του Μαΐου (8-9-10, 15- 16-17, 22-23-24 Μαΐου) τα δεκάδες pop-up μαγαζιά με καταξιωμένους αλλά και νέους chefs, θα προτείνουν τη δική τους μοναδική ιδέα για το ποιο είναι το καλύτερο street food με ιδέες από Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτος, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες! Φυσικά, θα υπάρχουν και πολλές vegan επιλογές.

Φυσικά, το Athens Street Food Festival σημαίνει και φεστιβαλική ατμόσφαιρα! Κάθε μέρα τη μουσική θα αναλαμβάνουν γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί, ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 θα ξεκινάει μεγάλο πάρτυ με γνωστούς DJs.

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 17:00 – 00:00, Σάββατο 12:00 – 00:00, Κυριακή 12:00 – 00:00

Τα Σάββατα και τις Κυριακές θα πωλούνται εισιτήρια για 2 ξεχωριστά slots: 12.00-18.00 και 18.00 – 00.00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



Προπώληση: 3,50 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων online στo more.com, τα καταστήματα Public και το δίκτυο του more.

Οι πωλητές εισιτηρίων χρεώνουν προμήθειες ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Δεν απαιτείται εισιτήριο για παιδιά έως και 9 ετών.

Πληροφορίες: www.athensstreetfoodfestival.gr