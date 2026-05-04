Το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ο Παντελής Θαλασσινός έρχεται για μια δωρεάν συναυλία, στην καρδιά της Αθήνας, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.

Ο Παντελής Θαλασσινός είναι ένας από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς τραγουδοποιούς της ελληνικής μουσικής.



Με μια πορεία που μετρά δεκαετίες δημιουργίας και επιτυχιών, ο Παντελής Θαλασσινός κατάφερε να γεφυρώσει το παραδοσιακό με το έντεχνο τραγούδι, χαρίζοντάς μας διαχρονικά κομμάτια όπως τα «Εισιτήριο στην τσέπη σου», «Ανάθεμά σε», «Καράβια Χιώτικα» και τα εμβληματικά «Σμυρναίικα Τραγούδια».

Από την εποχή των Λαθρεπιβατών μέχρι τη σπουδαία προσωπική του δισκογραφία, παραμένει μια φωνή - σταθμός που «ταξιδεύει» από το Αιγαίο μέχρι τις γειτονιές της Αθήνας. Συνοδευόμενος από μια μπάντα κορυφαίων μουσικών, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αυθεντικότητα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κοραή και θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ.



Διοργάνωση: ΜΕΝΤΑ 88 FM.