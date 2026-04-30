Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η Ιθάκη γίνεται τόπος συνάντησης του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 θα πραγματοποιηθεί το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Ιθάκης, ένα πλέον πανελλήνιο καλλιτεχνικό γεγονός που φέρνει στο νησί δημιουργούς, θεατρικές ομάδες και νέες καλλιτεχνικές φωνές απ’ όλη την ελληνική επικράτεια.

Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου νέοι και καταξιωμένοι δημιουργοί συναντιούνται, παρουσιάζουν το έργο τους και συνδιαλέγονται με το κοινό και τον τόπο της Ιθάκης. Παράλληλα, επιδιώκει να ενεργοποιήσει όλες τις τέχνες που συνομιλούν με το θέατρο. Η μουσική για το θέατρο, τα εικαστικά, μέσα από τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία, η θεατρική φωτογραφία, το design της θεατρικής αφίσας, ο χορός και η κινησιολογία στη σκηνή αποτελούν βασικά δημιουργικά πεδία του Φεστιβάλ. Στόχος είναι να αναδειχθεί η θεατρική πράξη ως ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό πεδίο όπου συναντιούνται διαφορετικές μορφές τέχνης και δημιουργίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2026: ΤΟΠΙΟ – ΣΩΜΑ

Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ διερευνά τη σχέση τόπου, σώματος και αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος αλλά ως δραματουργικό πεδίο, όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Ταυτόχρονα, το σώμα προσεγγίζεται ως ένα δικό του τοπίο: ένας χώρος μνήμης, εμπειρίας και έκφρασης, όπου εγγράφονται οι διαδρομές του ανθρώπου, οι συναντήσεις και οι μεταμορφώσεις του.

Αντίστροφα, το ίδιο το τοπίο μπορεί να ιδωθεί ως ένα ζωντανό σώμα που φέρει ίχνη χρόνου, ιστορίας και ανθρώπινης παρουσίας. Στη σκηνή, τα σώματα των performers και ο τόπος της δράσης συνδιαμορφώνουν μια δυναμική σχέση, όπου ο χώρος γίνεται αφήγηση και το σώμα φορέας τόπων, μνήμης και φαντασίας.

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026 χωρίζεται σε τρία μέρη:

1ο μέρος ΑΥΛΑΙΑ : Πανελλήνιος Θεατρικός Διαγωνισμός

Η ΑΥΛΑΙΑ αποτελεί το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ και επικεντρώνεται στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και πρωτότυπων θεατρικών δημιουργιών από όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Ιθάκη μετατρέπεται σε τόπο συνάντησης νέων θεατρικών ομάδων, performers και δημιουργών που επιθυμούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα δυναμικό καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Κεντρικός πυρήνας του διαγωνισμού είναι η Οδύσσεια του Ομήρου, ένα έπος τεράστιας λογοτεχνικής και πολιτιστικής αξίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να προσεγγίσουν την Οδύσσεια όχι ως πεδίο αναπαράστασης, αλλά ως πηγή έμπνευσης για νέα καλλιτεχνική δημιουργία και σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις.

Το διαγωνιστικό μέρος θα διαρκέσει μία (1) από τις συνολικά δέκα (10) ημέρες του Φεστιβάλ. Οι οκτώ ομάδες που θα επιλεγούν μέσα από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, θα ταξιδέψουν στην Ιθάκη και θα συμμετάσχουν σε μια δεκαήμερη καλλιτεχνική εμπειρία, παρακολουθώντας τις δράσεις του Φεστιβάλ και παρουσιάζοντας το έργο τους στο διαγωνιστικό μέρος.

Το νικητήριο ντουέτο θα λάβει Βραβείο Καλύτερης Θεατρικής Παραγωγής και χρηματικό έπαθλο 1.000€.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιούς, performers, σπουδαστές και αποφοίτους θεατρικών σχολών από όλη την Ελλάδα.

Ο διαγωνισμός αφορά θεατρικά ντουέτα, επομένως κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από δύο performers. Οι ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο θεατρικού αυτοσχεδιασμού, βασισμένο σε ένα μύθο ή παραμύθι της επιλογής τους. Στην αρχή του βίντεο θα πρέπει να υπάρχει μια σύντομη εισαγωγή, όπου οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν την ομάδα τους και συστήνονται. Η κάμερα θα πρέπει να είναι σταθερή, ώστε να αποτυπώνεται η θεατρική δυναμική της ομάδας (σωματικότητα, ρυθμός, συνεργασία), χωρίς τη χρήση κινηματογραφικών τεχνικών. Το βίντεο θα αξιολογηθεί με βάση: την πρωτοτυπία, τη σκηνική δυναμική και τη δημιουργική προσέγγιση του θέματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το link του βίντεο μέσω youtube / wetransfer / google drive, μαζι με τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση festivalithaki@ gmail.com, έως Παρασκευή 29/05 και ώρα 11:59μ.μ.

Οι οκτώ ομάδες που θα επιλεγούν θα διαγωνιστούν στην Ιθάκη παρουσιάζοντας ένα σύντομο πρωτότυπο θεατρικό δρώμενο. Η ενημέρωση των ομάδων που θα επιλεγούν θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στα οκτώ ντουέτα που θα προκριθούν εξασφαλίζονται: μετακίνηση από το λιμάνι του Αστακού προς την Ιθάκη και επιστροφή, φιλοξενία στο νησί για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ (10 ημέρες) με διαμονή και ημιδιατροφή, καθώς και δωρεάν συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια και τις παραστάσεις του Φεστιβάλ. Τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση των οκτώ προκρινόμενων ντουέτων, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού.

2ο μέρος ΣΚΗΝΗ: Παραστάσεις

Στο δεύτερο μέρος του Φεστιβάλ, επαγγελματικοί θεατρικοί θίασοι και καλλιτεχνικά σχήματα θα παρουσιάσουν ολοκληρωμένες παραστάσεις μεγάλης διάρκειας. Οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: σύγχρονη ελληνική δραματουργία, θέατρο επινόησης (devised theatre), θεατρικό ντοκιμαντέρ, performance κα. Στόχος του Φεστιβάλ είναι η στήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και η ανάδειξη νέων δημιουργών και νέων καλλιτεχνικών προσεγγίσεων.

3ο μέρος ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ: Σεμινάρια

Στο τρίτο μέρος του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια θεάτρου και παραστατικών τεχνών, από καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθηγητές πανεπιστημίου και διδάσκοντες δραματικών σχολών. Τα σεμινάρια θα είναι ανοιχτά σε όλη την κοινωνία και σε όλες τις ηλικίες, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινότητας με τη θεατρική δημιουργία.

Για την υποβολή προτάσεων στο δεύτερο και τρίτο μέρος του Φεστιβάλ, οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες, θεατρικές ομάδες και εταιρείες μπορούν να αποστείλουν email στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , έως Παρασκευή 29/05 και ώρα 11:59μ.μ. Το email θα πρέπει να περιλαμβάνει: ένα αρχείο pdf ή word (ή link) με την αναλυτική παρουσίαση της καλλιτεχνικής πρότασης την περιγραφή παράστασης ή του σεμιναρίου, οπτικοακουστικό υλικό, τους συντελεστές, τα βιογραφικά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται χρήσιμη για την αξιολόγηση της πρότασης.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν από κοινού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατρολόγος και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη.

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό τόπο συνάντησης του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, όπου καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα συναντιούνται, δημιουργούν και συνομιλούν με την κοινότητα. Στον τόπο- ορόσημο όπως η Ιθάκη, το ταξίδι της θεατρικής δημιουργίας “ανθίζει” δημιουργώντας νέους δρόμους στην καλλιτεχνική έκφραση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.

Διοργάνωση: Δήμος Ιθάκης

Περισσότερα στον επίσημο λογαριασμό του φεστιβάλ στο Instagram/Facebook: @ithakifestival και στο https://festivalithaki.gr/