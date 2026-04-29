Η ποδοσφαιρική και πολιτική σύνδεση του Αλέξη Τσίπρα από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού, με σχεδόν μόνιμη παρουσία στο γήπεδο της Λεωφόρου τα τελευταία χρόνια και με ταξίδια στο εξωτερικό.

Γενικά, όμως, του αρέσει το ποδόσφαιρο και ασχολείται. Επομένως, δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι ξεκίνησε την ομιλία του, στο Ηράκλειο, αναφερόμενος στην πρόσφατη μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ.

«Έπρεπε να πάρει το κύπελο ο ΟΦΗ για να ξανάρθω στην Κρήτη. Έχω, η αλήθεια είναι τρία χρόνια να σας ανταμώσω. Αλλά από ότι βλέπω δε χάσατε τη ζωντάνια και την αισιοδοξία σας», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Μάλιστα, φρόντισε να κάνει ποδοσφαιρική και πολιτική σύνδεση, χρησιμοποιώντας ένα τραγούδι που αναφέρεται στην επάνοδο της ομάδας του Ηρακλείου στις επιτυχίες, με τη δική του ολική επαναφορά στο πολιτικό προσκήνιο.

«Και δε θα έχετε και παράπονο γιατί έρχομαι σε μια εποχή που ξαναφουντώνει το καμίνι. Πως το λέτε εδώ οι Ομιλήτες στα επινίκια τραγούδια σας: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει… Κι εγώ για μια τέτοια φωτιά ήρθα να σας μιλήσω σήμερα, στον τελευταίο σταθμό της παρουσίασης του βιβλίου μου», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα για την επόμενη ημέρα.

Α.Γ.