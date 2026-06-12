Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλούσε συνεχώς για την αδιαμεσολάβητη σχέση με τους νέους, αλλά η πρώτη κοπέλα που τον ρώτησε δήλωσε... μέλος της ΠΑΣΠ Κορίνθου.

Μετά τις δύο –σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη– εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τους νέους με τον τίτλο «Unmute Now», μια αντίστοιχη έκανε χθες και ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον συμβολικό χώρο των Λιπασμάτων, στη Δραπετσώνα.

Με στρογγυλή εξέδρα μάλιστα, όπως αυτή που χρησιμοποιήθηκε και στο Unmute Athens.

Οι… συμπτώσεις σταματούν εδώ όμως, διότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτός που είχε κυρίως το μικρόφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και όχι οι νέοι, όπως συνέβη στις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις, στις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας κυρίως άκουγε τους προβληματισμούς της νέας γενιάς στην Ελλάδα του 2026.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλούσε συνεχώς για την αδιαμεσολάβητη σχέση με τους νέους, αλλά η πρώτη κοπέλα που τον ρώτησε δήλωσε... μέλος της ΠΑΣΠ Κορίνθου. Αδιαμεσολάβητα…

Ε.Σ.