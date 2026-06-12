Μετά τις δύο –σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη– εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τους νέους με τον τίτλο «Unmute Now», μια αντίστοιχη έκανε χθες και ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον συμβολικό χώρο των Λιπασμάτων, στη Δραπετσώνα.
Με στρογγυλή εξέδρα μάλιστα, όπως αυτή που χρησιμοποιήθηκε και στο Unmute Athens.
Οι… συμπτώσεις σταματούν εδώ όμως, διότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτός που είχε κυρίως το μικρόφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και όχι οι νέοι, όπως συνέβη στις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις, στις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας κυρίως άκουγε τους προβληματισμούς της νέας γενιάς στην Ελλάδα του 2026.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλούσε συνεχώς για την αδιαμεσολάβητη σχέση με τους νέους, αλλά η πρώτη κοπέλα που τον ρώτησε δήλωσε... μέλος της ΠΑΣΠ Κορίνθου. Αδιαμεσολάβητα…
Ε.Σ.