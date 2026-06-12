Ποια είναι τα μέτρα που ιεράρχησε ως απόλυτης προτεραιότητας ο Αλέξης Τσίπρας.

Τη δέσμη πέντε μέτρων πρώτης προτεραιότητας για την επόμενη μέρα ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε σήμερα στο 7πο ΟΤ Forum.

Αυτή αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, τη δημιουργία δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, τη δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη για όλες και όλους πλην των τουριστών, την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και την ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο Ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς.

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Αναλυτικά:

Ερώτηση: «Ποιες είναι εκείνες οι πέντε πολιτικές που θα εφαρμόσετε; Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας; Θέλω να πω, μας είπατε πριν για το κράτος δικαίου, τα πέντε πράγματα ποια είναι;»

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Αλέξης Τσίπρας: «Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή, αλλά θα μου επιτρέψετε να έχω λίγο περισσότερο χρόνο για να την απαντήσω. Γιατί; Γιατί, όπως σας είπα πιο πριν, είναι δεκάδες οι επεξεργασίες που έχουμε κάνει. Θέλω όμως να ιεραρχήσω τις πέντε σημαντικότερες, με κίνδυνο να αφήνω και κάποιες σημαντικές εκτός. Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ακρίβειας. Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα μαζί με την Βουλγαρία είναι ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 19,2% Ενεργειακή φτώχεια δηλαδή 1 στα 5 νοικοκυριά.

Τον χειμώνα που πέρασε δεν μπορούσε να ζεστάνει το σπίτι του. Έχουμε λοιπόν επεξεργαστεί, αξιοποιώντας και τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μακροχρόνιων σταθερών συμβολαίων παρόχων με τους παραγωγούς ΑΠΕ. Τη δυνατότητα, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η ΔΕΗ θα παίζει έναν διαφορετικό ρόλο, θα έχει μια διαφορετική πολιτική υπό την ηγεσία μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Διότι σήμερα η ΔΕΗ διαφημίζει στους επενδυτές ότι θα ακολουθεί μια πολιτική ώστε τα επόμενα χρόνια να παραμένει πάρα πολύ υψηλή του ρεύματος στην Ελλάδα για να προσελκύσει επενδυτές, αυτό διαφημίζει.

Η ΔΕΗ λοιπόν, θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο, να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή, προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε μεσοσταθμικά να μειωθεί το κόστος στα τιμολόγια κατά 30%. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι το ενεργειακό κόστος.

Το δεύτερο που θα έβαζα είναι το ζήτημα της στέγης. Όντως είναι το ζήτημα της στέγης και θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και στα κόκκινα δάνεια, τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Όλοι λένε ότι ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Διότι η άλλη μισή είναι ότι τα δάνεια συνεχίζουν να τα έχουν φορτωμένα οι πολίτες-δανειολήπτες στις πλάτες τους. Τα funds αγόρασαν σχετικά χαμηλά στο 20%-30% της αξίας και ζητάνε από τους πολίτες να πληρώσουν στο 80%-90%. Έχουμε μελετήσει, έχουμε σχεδιάσει ένα δημόσιο φορέα κοινωνικής διαχείρισης των στεγαστικών δανείων, αλλά ταυτόχρονα κι έναν φορέα δημόσιο φορέα που θα έχει αντικείμενο τη στεγαστική πολιτική. Θα περάσουν σε αυτόν το δημόσιο φορέα όλα τα αναξιοποίητα ακίνητα του Δημοσίου, καθώς. και το απόθεμα των ακινήτων. Καθώς και μία συμφωνία με τα funds να περάσουν τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, ώστε το δημόσιο να μην προχωράει σε τρομακτικά υψηλές απαιτήσεις και πλειστηριασμούς, αλλά να δίνεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να αγοράσει αυτός στη χαμηλή τιμή, λίγο υψηλότερη από αυτή που αγόρασαν τα funds, δίνοντας ουσιαστικές ρυθμίσεις, μακροχρόνιες χαμηλές δόσεις, πολλά χρόνια αποπληρωμής.

Όποιος δεν μπορεί, εμείς δεν λέμε να δημιουργήσουμε κάποιο moral hazard, όποιος είναι πραγματικά στρατηγικός κακοπληρωτής δεν θα βγαίνει στον πλειστηριασμό το σπίτι του να το πάρει κάποιος άλλος θα πηγαίνει για κοινωνική κατοικία. Είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που έρχεται να λύσει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία στηρίζει την κοινωνία.

Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το αξιολογούσα ως σημαντικό είναι αυτό που αφορά τη μελέτη που έχουμε κάνει, και δεν έχει και υψηλό δημοσιονομικό κόστος, για τη δυνατότητα να κάνουμε δημόσιο δωρεάν δικαίωμα τη μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους. Σε όλους πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το ένα τέταρτο των διάφορων pass που δίνει ο κ. Μητσοτάκης και έχει πολλαπλή αναπτυξιακή και κοινωνική αξία.

Μειώνει το κόστος μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα. Ποιοι μετακινούνται με μετρό, λεωφορεία; Νέοι και λαϊκά στρώματα που δίνουν 80 ευρώ το μήνα. Δεν είναι μικρό ποσό και ταυτόχρονα είναι και ένα μέτρο φιλικό προς το περιβάλλον. Μειώνει την κίνηση, τονώνει τη ζήτηση στις συνοικίες, τις αγορές.

Το τέταρτο αφορά τη νέα γενιά και είναι νομίζω ώριμο πια αίτημα. Το είχαμε νομοθετήσει, το κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Νομίζω είναι συλλογική αποτυχία ως κοινωνία να κρατάμε ένα ψυχοφθόρο για την νέα γενιά σύστημα, μόνο και μόνο επειδή είναι αδιάβλητο και δεν μπορούμε να παραδώσουμε τίποτα πιο αδιάβλητο απ αυτό στις επόμενες γενιές. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε σχεδιάσει ένα μοντέλο εισαγωγής, το οποίο θα μπορέσει να δώσει μία άλλη αντίληψη για το τι είναι μάθηση, τι είναι γνώση και ποιες δυνατότητες θα δίνονται σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μονάχα στα παιδιά από τα υψηλά κοινωνικά στρώματα. Διάβαζα μια μελέτη του ΙΟΒΕ. Μόνο ένα στα δέκα παιδιά χαμηλών κοινωνικών και μαθησιακών στρωμάτων μπορούν να περάσουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο σήμερα

Ως πέμπτο σημαντικό μέτρο που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων, εγώ θα ήθελα να δώσω πολύ βάρος σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές του ΕΣΥ και στους καθηγητές και στους δασκάλους μας. Είναι δείκτης ποιότητας της κοινωνίας μας σήμερα. Να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας που παίρνουν 800 ευρώ, είναι ντροπή.

Να μην έχουμε χειρουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε συνθήκες burn out, να αμείβονται με πενιχρά, με αναξιοπρεπείς μισθούς. Απαιτείται η ένταξη των καθηγητών και των δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και μια ουσιαστική αύξηση μεσοσταθμικά 500 ευρώ για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ. Νομίζω είναι ένα μέτρο το οποίο θα αναβαθμίσει και τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία που τόσο ανάγκη έχουμε στη χώρα μας».