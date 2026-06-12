«Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο γιατί θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο 7ο OT FORUM.

«Το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Διαφθορά ή εντιμότητα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο συζήτησης του 7ου OT FORUM, τονίζοντας πως είναι χαρούμενος για την αλαζονεία με την οποία τον αντιμετωπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι χαρούμενος για την αλαζονεία με την οποία με αντιμετωπίζει ο κ. Μητσοτάκης, όπως φάνηκε χθες από τη συνέντευξή του. Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο γιατί θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός», είπε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευσης εκτός από την οικονομία οι πολίτες θα σκεφτούν πάνω από την κάλπη και το ζήτημα της διαφθοράς.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε, παράλληλα, τις πέντε προτεραιότητές του για την επόμενη μέρα και είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει πως στη δεύτερη κάλπη θα χάσει. «Θα δώσουμε μάχη να χάσει και στην πρώτη», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τα πρόσωπα, τέλος, που θα ενταχθούν στην ΕΛΑΣ, επανέλαβε πως «Δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες μας σε κανέναν. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις. Συγκροτούμε τα συλλογικά μας όργανα. Η πολιτική ζωή της χώρας χρειάζεται ανανέωση».

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/videos/865722749912541/}

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«Χαρούμενος που με αντιμετωπίζει με αλαζονεία ο Μητσοτάκης»

«Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες και να είσαι στοχοπροσηλωμένος για τις επόμενες νίκες. Είμαι χαρούμενος για την αλαζονεία με την οποία με αντιμετωπίζει ο κ. Μητσοτάκης, όπως φάνηκε χθες από τη συνέντευξή του. Ευτυχές που δεν υπάρχει εντιμόμετρο γιατί θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός. Το 97% λέει ότι στη χώρα κυριαρχεί η διαφθορά και το 70% θέλει πολιτική αλλαγή. Αισθάνομαι υπερήφανος γιατί η πορεία μου έχει καταγραφθεί ως έντιμη πορεία, το δεύτερο είναι ότι στο τέλος αυτής της δύσκολης περιόδου που κυβερνήσαμε περνάγαμε καλύτερα απ’ ό,τι σήμερα».

Οικονομία και ποιότητα Δημοκρατίας

«Είναι ο ρυθμιστής η οικονομία στις εξελίξεις. Για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση το διακύβευμα δεν θα είναι μόνο η οικονομία, αλλά και η ποιότητα της Δημοκρατίας. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε οι μητρήσεις. Θα παίξει κι αυτό σημαντικό ρόλο στην κρίση των πολιτών. Η διαφθορά έχει σχέση με την οικονομία».

«Διαφάνεια για κάθε δημόσια σύμβαση»

«Είναι πολλά τα μέτρα που μπορεί κάποιος να εφαρμόσει. Όλο το προηγούμενο διάστημα, δεκάδες επιστήμονες στρατεύτηκαν σε μια προσπάθεια που δεν είχε στόχο ένα κόμμα. Μια από τις σημαντικές επεξεργασίες μας στο Ινστιτούτο είναι η πλατφόρμα για τη Διαφάνεια για κάθε δημόσια σύμβαση. Η διασύνδεση των πλατφορμών και η χρήση της ΤΝ μπορεί να μας δείχνει «κόκκινη σημαία» για κάθε τι που συμβαίνει. Να είναι δημόσια όλα αυτά. Να μην μπορεί να γίνεται απάτη, να υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει ο τρόπος, δεν υπάρχει η βούληση».

«Όλοι αλλάζουμε»

«Κάθε άνθρωπος αλλάζει. Όλοι αλλάζουμε, αλλά ταυτόχρονα παραμένουμε ίδιοι. Κυβέρνησα 4,5 χρόνια. Έχω νίκες, έχω και ήττες».

Οι 5 προτεραιότητες

«Θα έβαζα στην πρώτη θέση την ακρίβεια, την ενεργειακή ακρίβεια. 1 στα 5 νοικοκυριά δεν μπόρεσε να ζεστάνει το σπίτι του. Η ΔΕΗ διαφημίζει ότι θα παραμείνει η τιμή χαμηλά τα επόμενα χρόνια. Ο ρόλος της είναι να κρατά τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή.

Το δεύτερο που θα έβαζα είναι το ζήτημα της στέγης. Θα κάνω και μια αναφορά στα «κόκκινα δάνεια». Αυτά παραμένουν φορτωμένα στους πολίτες και τα funds ζητούν το 80-90% πίσω. Πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής. Να περάσουν εκεί τα «κόκκινα δάνεια», ώστε να μπορούν οι δανειολήπτες να αγοράσουν σε λίγο υψηλότερη τιμή απ’ αυτή που αγόρασαν τα funds. Όποιος είναι στρατηγικά κακοπληρωτής, το σπίτι θα πηγαίνει για κοινωνική κατοικία.

Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι σημαντικό είναι αυτό που αφορά τη δωρεάν μετακίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα για όλους. Το δημοσιονομικό κόστος είναι το 200 εκατ. και έχει πολλαπλή αξία. Μειώνει το κόστος μετακίνησης κατά 80 ευρώ τον μήνα.

Το τέταρτο αφορά τη νέα γενιά και είναι η κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Έχουμε σχεδιάσει ένα μοντέλο για το είναι μάθηση.

Ως πέμπτο σημαντικό μέτρο θα έλεγα την αύξηση των μισθών στους γιατρούς, νοσηλευτές και στους εκπαιδευτικούς».

Για τη δωρεάν μετακίνηση έως 24 ετών που πρότεινε ο Ανδρουλάκης

«Είναι άλλο αυτό. Δεν κάνουμε πασαρέλα προτάσεων. Δεν θα πούμε κάτι για εντυπωσιασμό. Υπάρχει στόχευση. Δεν σας ανέφερα ένα μέτρο θετικό για τη νέα γενιά. Όλα όσα θα πω, θα είναι προτάσεις κοστολογημένες. Θα είναι ισορροπημένες».

«Διαφθορά ή εντιμότητα»

«Το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Διαφθορά ή εντιμότητα. Στις 20 μέρες ο μισθός τελειώνει. Η αδικία έχει γίνει κανόνας. Τα στοιχεία λένε ότι η χώρας μας αποκλίνει από το μέσο όρο της ΕΕ. Λέει η κυβέρνηση ότι έχει ρυθμούς ανάπτυξης. Εγώ κυβέρνησα με όρους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είχε περιορισμούς. Που είναι η ανάπτυξη;

Ανταγωνιστικότητα. Έχουμε κατρακυλήσει στη σχετική λίστα.

Μείωση της ανεργίας. Έχει αυξηθεί η απασχόληση κατά 400.000 θέσεις. Σε εμάς ήταν 330.000 θέσεις. Τι συγκρίνουμε; Άλλοι αριθμοί, αλλά σε άλλες συνθήκες. Που είναι το success story; Κοινή γνώμη είναι κάτι που διαμορφώνεται από αυτούς που έχουν την κυριαρχία στην επικοινωνία. Μιλάω με αριθμούς.

Οι φόροι ελαφρύνθηκαν. Ναι, αλλά για μια ελίτ.

Οι επενδύσεις ήταν κυρίως στο real estate. Δεν βοηθούν στην ώθηση της οικονομίας. Να βγάλουν χρήματα θέλουν και να φύγουν. Παίρνουν δάνεια για να κάνουν επενδύσεις και μετά να φύγουν. Αυτός είναι κερδοσκοπικός οπορτουνισμός. Δεν είναι υγιές. Δεν υπάρχει success story. Πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε την πίτα και να τη μοιράσουμε πιο δίκαια».

Για τις ήττες του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνει ο ίδιος διαφορετικά

«Έχασα σε δύο εκλογικούς κύκλους, το 2019 και το 2023. Έχοντας κερδίσει τέσσερις. Το 2015 δύο, ευρωεκλογές το 2014 και το δημοψήφισμα. Δεν έμεινα ούτε μια στιγμή γαντζωμένος στην καρέκλα της εξουσίας. Παραμέρισα για να έρθει κάποιος άλλος, δεν τα κατάφερε. Δεν έχω καμία έγνοια για να κάνω καμπάνια για το χθες. Υπήρχαν λόγοι για το 2015 και το 2019. Σήμερα θέλω να ασχοληθώ με το αύριο και πού πρέπει να πάει η χώρα. Δοκιμάσαμε τον κ. Μητσοτάκη 7 χρόνια. Η μεγαλύτερη ανοησία είναι να πιστεύεις ότι με την ίδια συνταγή να βγάλεις διαφορετικά αποτελέσματα. Ζούμε την ίδια μεθοδολογία που μας οδήγησε στην καταστροφή. Είμαι εδώ για να ξεβολέψω τα πράγματα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Να πείσω τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τη χώρα. Λέω ότι αν συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτό τον δρόμο θα βγούμε σε αδιέξοδο. Αξίζει να προσπαθήσουμε για να αλλάξουμε τη χώρα. Η Ελλάδα είναι των δημιουργικών ανθρώπων, της εργασίας, που αγαπάνε τον τόπο τους. Αν το καταφέρουμε αυτό και ενεργοποιήσουμε την πατριωτική συνείδηση, μπορούμε να πετύχουμε πολλά».

«Υπήρχε μεγάλο κενό στην αντιπολίτευση»

«Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο. Υπήρχε μεγάλο κενό στην αντιπολίτευση. Αν υπήρχε success story, δεν θα ήμουν εδώ, θα έκανα κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα μετράει. Οι δημοσκοπικές βελόνες ήταν κολλημένες. Αν δεν ήταν δεν θα υπήρχε χώρος να δημιουργηθεί αυτό το big bang που επιχειρούμε. Είναι προφανές ότι υπήρχε κενό. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος για τον κ. Μητσοτάκη. Ας μην κάνει όνειρα. Η επόμενη αναμέτρηση θα είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση».

«Δεν έχουμε κλειστές πόρτες για κανέναν»

«Τις πρώτες μέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας δεκάδες χιλιάδες κόσμος υπέγραψε. Δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες μας σε κανέναν. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις. Συγκροτούμε τα συλλογικά μας όργανα. Η πολιτική ζωή της χώρας χρειάζεται ανανέωση. Από πρόσωπα που είναι καθαρά και έντιμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ανταπόκριση είναι πολύ θετική.

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγαθούς σκοπούς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι»

«Μεγάλωσα στους Αμπελόκηπους, δεν σπούδασα στο Κολάμπια. Πήγα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο γι’ αυτό και έχω αυτή την προφορά. Ασχολήθηκα με την πολιτική γιατί πιστεύω ότι έτσι μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Είχα όραμα. Ο πολιτικός μου αντίπαλος έχει μια άλλη διαδρομή. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είχα καλές προθέσεις και ότι δεν ήμουν έντιμος. Αυτοί που λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, είναι αυτοί που είναι παραβατικοί. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά».

Υποκλοπές

«Το κυρίαρχο θέμα της κοινωνίας είναι να μην υπάρχει ασυλία στα πολιτικά πρόσωπα. Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Έχω την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να κουκουλωθεί το θέμα, πόσω μάλλον μια προοδευτική κυβέρνηση; Πώς πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριφέρεται ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και μια κυβέρνηση; Οι πράξεις μου πρέπει να είναι σε διαρκή έλεγχο. Δεν θα δημιουργήσω ένα κλειστό κύκλωμα χειραγώγησης της Δικαιοσύνης».

Για τη Συμπαράταξη

«Ήμουν σαφής και πριν τη δημιουργία της ΕΛΑΣ. Όταν έβλεπα τις συνθήκες, έλεγα ότι οι προοδευτικές δυνάμεις να βρουν τον τρόπο της επικοινωνίας. Φτάσαμε σε ένα σημείο που η πρόσθεση δεν αρκεί. Χρειάζεται πολλαπλασιασμός. Η φθορά ήταν τόσο μεγάλη που αν την άθροιζες, δεν ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προοπτική. Αυτό επιχειρούμε από τις γραμμές της συμπαράταξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε ένα σημαντικό κύκλο στα πράγματα. Μίλησα για το κλείσιμο του ιστορικού κύκλου. Είχε ως πρόσταγμα την ενότητα της Αριστεράς. Έγινε; Όχι. Αν επιτεύχθηκε η ενότητα, επιτεύχθηκε στην κάλπη. Το 2012, το 2015 και το 2019. Η ενότητα θα γίνει στην πράξη. Λέει ο Μητσοτάκης ότι μία θα είναι η κάλπη. Στη δεύτερη κάλπη θα χάσει, θα δώσουμε μάχη να χάσει και στην πρώτη. Μπορεί αυτή η μάχη να έχει και δύο στάδια».