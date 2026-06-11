«Σφίγγει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο Γιώργος Καραμέρος για τα όσα συμβαίνουν εντός της Κουμουνδούρου.

Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο γνωστοποίησε ο Γιώργος Καραμέρος την πρόθεση του είτε να ανεξαρτητοποιηθεί, είτε να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ναι, σκέφτομαι την ανεξαρτητοποίηση ή την παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Σημείωσε, δε, ότι «η επιλογή μιας παραίτησής ή μιας ανεξαρτητοποίησης δεν θα ήταν καν στην συζήτηση αν οι συνθήκες στο κόμμα ήταν επαρκείς για να κάνει κάποιος τη δουλειά του», υποστηρίζοντας ότι «σφίγγει ο κύκλος για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Γιώργος Καραμέρος απάντησε, επίσης, θετικά στην ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές.

Αναλυτικά:

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν σκέφτεται ανεξαρτητοποίηση ή παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής απάντησε: «Ναι, το σκέφτομαι. Προφανώς υπάρχει σκέψη και έχει κατατεθεί ευθέως και ειλικρινά όλους τους προηγούμενους μήνες. Αυτό το κόμμα που έχει προκύψει είναι μια κοινωνική ανάγκη δεν είναι ένα κόμμα το οποίο απλά το σκέφτηκε ο Τσίπρας. Τα προβλήματα που υπήρχαν στην αντιπολίτευση τα συζητάμε εδώ και δυόμιση χρόνια, ο κόσμος ζητάει και βλέπει στην προσπάθεια αυτή το πραγματικό αντίπαλο δέος για να αλλάξει η κατάσταση σε επίπεδο κυβέρνησης όμως πιστεύω ότι θα χρειαστεί λίγος ακόμα χρόνος, είχα πει ένα δίμηνο καθαρό για τα νέα πρόσωπα, το νέο αυτό εγχείρημα. Στη συνέχεια νομίζω ότι θα συμπορευτούμε, και νεότερα στελέχη και πιο έμπειρα στελέχη, όλοι, προερχόμενοι από το χώρο του ο καθένας, σαφέστατα οι βουλευτές είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση θα πρέπει με ένα τρόπο να πάρουμε τις αποφάσεις μας.

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Μια τέτοια επιλογή μιας παραίτησής ή μιας ανεξαρτητοποίησης δεν θα ήταν καν στην συζήτηση αν ήταν οι συνθήκες στο κόμμα επαρκείς για να κάνει κάποιος τη δουλειά του, όταν όμως ο κύκλος στενεύει και κλείνει είναι προφανές ότι δεν τους χωράει όλους, δεν χωράει όσους θέλουν να δουλεύουν καθημερινά και όχι να απαντούν τι είπε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, πως ερμηνεύουμε ένα κείμενο και τι γίνεται στις συνεδριάσεις. Σφίγγει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Για το αν πιστεύει ότι μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: «Το πιστεύω γιατί δεν θα πάμε στις εκλογές με τη διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν τις 26 Μαΐου και ενδεχομένως να είναι και διαφορετικό το πολιτικό σκηνικό και μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, μιλάω για το κόμμα Σαμαρά, τότε η ανθρωπογεωγραφία του εκλογικού σώματος θα εναι διαφορετική. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μίλησε χθες τυχαία για την πρώτη Κυριακή, καταλαβαίνει την ελπίδα για πολλούς πολίτες, κίνδυνο για τα συμφέροντα της κυβέρνησής του και των συνεργατών του στην δεύτερη Κυριακή να έχουμε μια κυβέρνηση με διαφορετικό πρόσημο, μια ανατροπή σε σχέση με αυτά που ζούμε τα τελευταία επτά χρόνια».