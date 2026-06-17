Ανάρτηση της ΕΛΑΣ στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram για τις 5 παρεμβάσεις που προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στο 7ο ΟΤ Forum.

«Το όραμά μας είναι μια κοινωνία δικαιοσύνης και ασφάλειας, σε ένα κράτος που εγγυάται ίσες ευκαιρίες για όλους. Καταθέτουμε ένα σχέδιο ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, ώστε κανείς να μη νιώθει απροστάτευτος απέναντι στις δυσκολίες της ζωής», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram η ΕΛΑΣ, παραθέτοντας τις «5 παρεμβάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας», κάνοντας λόγο για «ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο».

«Οι παρεμβάσεις μας δεν είναι μέτρα αποσπασματικά. Είναι οι πυλώνες για μια Δομική Επανεκκίνηση της χώρας μας.

Οικοδομούμε μια δίκαιη, λειτουργική και συμπεριληπτική κοινωνία, όπου η Αδιαπραγμάτευτη Αξιοπρέπεια του πολίτη βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας αλλά και κάθε πολιτικής μας δράσης», καταλήγει η ανάρτηση.

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