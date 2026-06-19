Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 - Πώς και πού θα δουν τις βαθμολογίες οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων για την ημερομηνία έκδοσης των Αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 καθώς σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ οι βαθμολογίες της πρώτης φάσης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ «στάλθηκε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25-6-2026».

Βαθμοί Πανελληνίων 2026: Στο results.it.minedu τα αποτελέσματα - Πώς θα τα δουν οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεσμάτων. Eιδικότερα, με την ανάρτηση των βαθμολογιών και την σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα https://results.it.minedu.gov.gr και να βλέπουν τις αναλυτικές τους βαθμολογικές επιδόσεις ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Η είσοδος στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων θα γίνεται αυστηρά με τον τον 8-ψήφιο κωδικό των υποψηφίων και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

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Πώς θα λάβετε SMS με τα Αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Παράλληλα, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν καταχωρίσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr θα λάβουν αυτομάτως SMS με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες. Μάλιστα όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ προκειμένου οι υποψήφιοι να λάβουν με SMS τις βαθμολογίες τους και εν συνεχεία να ενημερωθούν για τη σχολή επιτυχίας τους μετά την ανακοίνωση των Βάσεων καλούνται να μπουν στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου αυστηρά έως και τις 23 Ιουνίου καθώς δεν θα δοθεί παράταση στη διαδικασία.

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Ενώ θα τηρηθεί και η παραδοσιακή ανάρτηση των βαθμολογιών στις σχολικές μονάδες με αναρτημένες καταστάσεις κωδικών και βαθμών χωρίς αναφορά στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων για λόγους προσωπικών δεδομένων. Η αναφορά στην βαθμολογία κάθε υποψηφίου στα σχολεία θα γίνεται βάσει του Οκταψήφιου Κωδικού του υποψηφίου με τον οποίο πήρε μέρος στις εξετάσεις. Με τη δημοσιοποίηση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι μπορούν να προχωρήσουν στον υπολογισμό των μορίων τους, ώστε να καταρτίσουν το Μηχανογραφικό τους.

Να σημειωθεί πως οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα δημοσιευτούν σε δεύτερο χρόνο το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Οι Βάσεις 2026 αναμένονται στα τέλη Ιουλίου.

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Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς να υπολογίσετε online τα μόριά σας

Το Υπουργείο Παιδείας για την διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν ετοιμάσει μια ξεχωριστή online πλατφόρμα υπολογισμού των μορίων τους στο markcalc.it.minedu.gov.gr όπου οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή με λίγα μόλις κλικ, εύκολα και εντελώς δωρεάν να υπολογίσουν τα μόρια που μπορούν να συγκεντρώσουν βάσει του βαθμού που έγραψαν στο εκάστοτε μάθημα.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί το πρώτο καθοριστικό βήμα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και τον σχεδιασμό της επόμενης εκπαιδευτικής διαδρομής των υποψηφίων. Αμέσως μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι μαθητές θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και να διαμορφώσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις επιλογές τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται ήδη στις Βάσεις Εισαγωγής 2026, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου. Μέχρι τότε, οι βαθμολογίες θα δώσουν τα πρώτα σαφή δείγματα για την πορεία των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο, με χιλιάδες υποψηφίους να επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές της προτίμησής τους. Υπενθυμίζεται ότι οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, πιθανότατα στις αρχές Ιουλίου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπολογισμού των μορίων για όλους τους υποψηφίους.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργία κωδικού ασφαλείας για υποβολή μηχανογραφικού

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που επιθυμούν να καταθέσουν Μηχανογραφικό (ΜΔ) ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, προκειμένου να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Παράλληλα, στην ίδια χρονική περίοδο, δυνατότητα δημιουργίας κωδικού ασφαλείας έχουν και οι φετινοί τελειόφοιτοι, ακόμη και αν δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, αποκλειστικά για την υποβολή Π.Μ.Δ. με σκοπό την εισαγωγή τους σε Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ). Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ομαλή ολοκλήρωση της φάσης των Μηχανογραφικών και την έγκαιρη υποστήριξη των υποψηφίων.

Α. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) οι παρακάτω υποψήφιοι:

- Όσοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2026, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μ.Δ. για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μ.Δ και Π.Μ.Δ., ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος.

- Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2024 ή 2025, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

- Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) έτους 2026 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μ.Δ. και το Π.Μ.Δ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα. Γενικότερα, οι διαδικασίες για την απόκτηση password και την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου θα παραμείνουν ενεργές και θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου.

Β. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).