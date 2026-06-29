Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η σημερινή (29/06) κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι, όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε».

Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως υπογραμμίζεται, η κυβέρνηση επιλέγει να κινηθεί στη λογική των «εθελοντικών συμφωνιών» με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που παραμένει αμετακίνητη στην άρνηση μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα και επικοινωνιακές παραστάσεις στο Μαξίμου», τονίζεται από την Κουμουνδούρου, ενώ επισημαίνεται ότι όταν ακόμη και εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν μείωση έμμεσων φόρων, η κυβερνητική επιλογή της διατήρησής τους μεταφράζεται σε συνεχιζόμενη επιβάρυνση των πολιτών.

Παράλληλα τίθεται το ερώτημα γιατί χρειάστηκαν «επτά χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων» για να αναγνωριστεί ως κεντρικό πρόβλημα της κοινωνίας η ακρίβεια, τη στιγμή που τα νοικοκυριά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ζωής και σημαντικές οικονομικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα της ακρίβειας.