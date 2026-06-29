Η σύσκεψη «έγινε σε καλό κλίμα» απάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 13:00 η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγγάρη (από την πλευρά της κυβέρνησης) και των προέδρων του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας, Απόστολου Πεταλά, με στόχο τη μείωση των τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ.

Για το αποτέλεσμα της σύσκεψης θα γίνουν δηλώσεις στις 14:00 στο υπουργείο Ανάπτυξης από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο αρμόδιος υπουργός εξερχόμενος ρωτήθηκε αν επιτεύχθηκε συμφωνία και απάντησε στους δημοσιογράφους πως η σύσκεψη «έγινε σε καλό κλίμα».

«Στόχος η μείωση σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης»

Για τη σημερινή ο Τάκης Θεοδωρικάκος είχε δηλώσει την περασμένη Παρασκευή πως η συζήτηση γίνεται «στο ανώτατο επίπεδο», με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

«Το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, ώστε να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν πηγαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ», είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ.