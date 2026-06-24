«Συνεχής διάλογος» με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ανακοινώσεις για μια «εθνική κοινωνική συμφωνία» με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, για μειώσεις τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση, υπογράμμισε, θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Αναφερόμενος στο με΄τρο του πλαφόν στα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι δεν το πήρε καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν. «Είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα», συμπλήρωσε, μιλώντας στην εκπομπή Live Now του ERTNEWS.

Έρχονται ανακοινώσεις για μειώσεις τιμών στα βασικά προϊόντα

«Είμαι σε συνεχή διάλογο με τη βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να επιτευχθεί μια εθνική κοινωνική συμφωνία με μειώσεις τιμών και περιμένω τις νεότερες προτάσεις τους. Είναι θέμα 3-4 ημερών για να κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Με ενδιαφέρει να είναι βασικά προϊόντα που αφορούν το ελληνικό νοικοκυριό. Διαφορετικά θα πρέπει το μέτρο του πλαφόν να παραμείνει διότι δεν έχουμε κανέναν άλλο τρόπο να ελέγξουμε την αγορά», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, δήλωσε ότι στόχος είναι να αφαιρεθεί αυτό το μέτρο. «Το πήραμε (σ.σ. το μέτρο του πλαφόν) και για τα καύσιμα για την περίοδο που θα διεξαγόταν ο πόλεμος. Τώρα ο βασικός προσανατολισμός είναι αυτό το μέτρο να αφαιρεθεί, γιατί αν οριστικοποιηθεί ότι μπαίνει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ηρεμεί η αγορά των καυσίμων», δήλωσε σχετικά.

Σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε ότι είναι «πολύ κρίμα» αυτονόητα πράγματα να γίνονται αντικείμενο διακομματικής συζήτησης και κριτικής. Καταλαβαίνω ότι θα έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες και η αντιπολίτευση κάτι θα πρέπει να λέει».

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Στη διαδραστική πλατφόρμα που είναι μέσα όλα τα σούπερ μάρκετ, «ενημερώνονται οι τιμές τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και όταν ένας άνθρωπος θέλει να πάει να αγοράσει τα προϊόντα που θέλει, ξέρει πού θα τα βρει φθηνότερα», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι είναι κάτι που έπρεπε να το έχουν κάνει οι καταναλωτικές οργανώσεις.

«Δεν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά»

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Τάκης Θεοδωρικάκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα ιδρύσει κόμμα, γιατί «δεν υπάρχει λόγος» να κάνει κάτι που θα «τραυματίσει» την παράταξη, «προς το τέλος» της πολιτικής πορείας του.

«Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κόμμα από τον κ. Σαμαρά. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που διετέλεσε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας, δεν υπάρχει κανένας λόγος προς το τέλος της πολιτικής του πορείας να κάνει κάτι που θα τραυματίσει την παράταξη. Δεν πρέπει να κάνει κόμμα και πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Ας κρατήσουμε ισχυρούς τους δρόμους της ενότητας», ανέφερε για το θέμα.