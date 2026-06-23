Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών έχει ήδη αρχίσει να περνά στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των τιμών στα καύσιμα και συγκράτηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο. Το αργό πετρέλαιο διαπραγματευόταν νωρίς σήμερα στα 73,64 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,30%, ενώ το Μπρεντ υποχωρούσε στα 77,52 δολάρια, μειωμένο κατά 0,49%.

Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών έχει ήδη αρχίσει να περνά στην ελληνική αγορά καυσίμων. Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης μειώνονται σταδιακά, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι, εφόσον δεν υπάρξουν νέες γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα μέσα στις επόμενες 10 έως 15 ημέρες.

Παράλληλα, θετικά είναι τα μηνύματα και από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση χονδρεμπορική τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 88,49 ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τον Μάιο και στο χαμηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη μετά τις παραδοσιακά φθηνές σκανδιναβικές αγορές. Η αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, χάρη στην έντονη ηλιοφάνεια και τα πρώτα μελτέμια του καλοκαιριού, έχει ανεβάσει τη συμμετοχή τους στο ενεργειακό μείγμα πάνω από το 60%, περιορίζοντας τη χρήση ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου κάτω από το 30%.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 1,917 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1,635 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας αισθητή αποκλιμάκωση σε σχέση με τα υψηλά που σημειώθηκαν τους προηγούμενους μήνες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΕΠΕ, Γιάννη Αληγιζάκη, η αγορά αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση, με τις τιμές να επανέρχονται σταδιακά στα επίπεδα πριν από την έναρξη της κρίσης.

Ωστόσο, οι υψηλές τιμές των προηγούμενων μηνών έχουν ήδη επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η ζήτηση για βενζίνη υποχώρησε κατά περίπου 5% τον Απρίλιο και τον Μάιο, τάση που συνεχίζεται και τον Ιούνιο. Αντίθετα, η κατανάλωση ντίζελ κίνησης παραμένει αυξημένη κατά περίπου 2% για τρίτο συνεχόμενο μήνα, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στη συνεχιζόμενη οικονομική δραστηριότητα όσο και στη στήριξη της τιμής μέσω κρατικής επιδότησης.

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Παραμένουν υψηλές οι τιμές στα νησιά

Παρά τη γενική αποκλιμάκωση, οι τιμές στα νησιά εξακολουθούν να κινούνται σημαντικά υψηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,157 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,908 ευρώ, ενώ στα Δωδεκάνησα οι αντίστοιχες τιμές φτάνουν τα 2,070 και 1,891 ευρώ ανά λίτρο. Πάνω από τα 2 ευρώ παραμένει η αμόλυβδη και σε περιοχές όπως το Λασίθι, το Ρέθυμνο, η Λέσβος, η Λευκάδα και η Σάμος.