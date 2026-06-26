Η διάταξη αφορά ενεργές ρυθμίσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή για τις οποίες δεν είχαν συντρέξει οι προϋποθέσεις έκπτωσης κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση που αποσαφηνίζει τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των μηνιαίων δόσεων για δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η διάταξη αφορά ενεργές ρυθμίσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή για τις οποίες δεν είχαν συντρέξει οι προϋποθέσεις έκπτωσης κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και εφαρμόζεται άμεσα από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Πώς αλλάζει ο υπολογισμός των δόσεων

Με βάση τη νέα πρόβλεψη, η δόση του τρέχοντος μήνα υπολογίζεται πλέον με τόκο που επιβάλλεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης, σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική διάταξη. Οι δανειολήπτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για το ακριβές ποσό που καλούνται να καταβάλουν μπορούν να απευθύνονται στην τράπεζα ή στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που έχει αναλάβει το δάνειό τους.

Τι θα γίνει με τις επιπλέον καταβολές

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Παράλληλα, οι πιστωτές θα προχωρήσουν στον επανυπολογισμό των ποσών που έχουν καταβληθεί επιπλέον με βάση τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού των τόκων. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς απαιτείται μηχανογραφική επεξεργασία μεγάλου όγκου στοιχείων και δανειακών φακέλων.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, τα ποσά που προκύπτουν ως υπερβάλλουσες καταβολές δεν θα επιστραφούν, αλλά θα λογίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες χρονικά δόσεις του προγράμματος αποπληρωμής που έχει εγκριθεί από το δικαστήριο, χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος των μηνιαίων δόσεων που έχουν οριστεί, πέραν του τόκου που πλέον υπολογίζεται σε μηνιαία βάση.

Παραδείγματα

Δανειολήπτης έχει δικαστικά ορισμένη μηνιαία δόση 300 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς η τοκοφορία οδηγούσε σε μηνιαία επιβάρυνση 40 ευρώ, με αποτέλεσμα να καταβάλλει συνολικά 340 ευρώ. Μετά τη νέα ρύθμιση, ο τόκος υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και η επιβάρυνση μειώνεται, για παράδειγμα, στα 8 ευρώ. Έτσι, η μηνιαία καταβολή διαμορφώνεται στα 308 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά το ποσό που πληρώνει κάθε μήνα.

Δανειολήπτης που κατέβαλλε επί σειρά ετών υψηλότερες δόσεις λόγω του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού των τόκων διαπιστώνεται, μετά τον επανυπολογισμό από τον πιστωτή, ότι έχει πληρώσει επιπλέον 2.500 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το κεφάλαιο του δανείου και αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις του δικαστικά εγκεκριμένου προγράμματος. Έτσι, ο δανειολήπτης θα ολοκληρώσει την αποπληρωμή του νωρίτερα ή θα απαλλαγεί από αντίστοιχο αριθμό των τελευταίων δόσεων, χωρίς να αλλάξει το ύψος των τρεχουσών μηνιαίων καταβολών.