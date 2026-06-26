Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά ίσως εμφανίζεται υπερβολικά αισιόδοξη, καθώς παραμένουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Πτώση σχεδόν 2% καταγράφουν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές επέλεξαν να εστιάσουν στις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς, υποβαθμίζοντας προς το παρόν τις νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια του Μπρεντ για τον Αύγουστο υποχώρησαν κατά 1,89% στα 73,84 δολάρια το βαρέλι , ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 70,45 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 1,47 δολαρίων ή 2,04%,

Οι πιέσεις στις τιμές ήρθαν παρά τις πληροφορίες ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από επίθεση σε εμπορικό πλοίο κοντά στις ακτές του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Το πλοίο, που έπλεε υπό σημαία Σιγκαπούρης, δεν υπέστη απώλειες ανθρώπινων ζωών ούτε προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά, σύμφωνα με τη βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκες, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκκένωσης πλοίων από την περιοχή, προκειμένου να επανεξεταστεί κατά πόσο εξακολουθούν να υφίστανται οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που βρίσκονται στη λίστα εκκένωσης αλλά και για όσα επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή.

Σε τεντωμένο σχοινί

Παράλληλα, οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν τεταμένες, καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούν για τον τρόπο αξιοποίησης των αποδεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Η ιρανική πλευρά απέρριψε τους ισχυρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οποιαδήποτε χρήση των χρημάτων θα εξακολουθεί να τελεί υπό την έγκριση της Ουάσιγκτον.

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Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά ίσως εμφανίζεται υπερβολικά αισιόδοξη, καθώς παραμένουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία, ενώ το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί τη δυνατότητα να επηρεάσει τη διεθνή αγορά πετρελαίου μέσω πιθανής διατάραξης της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, νέες προκλήσεις αναδύονται και στο εσωτερικό του ΟΠΕΚ, καθώς μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τον Μάιο, το Ιράκ φέρεται να ζητά υψηλότερη ποσόστωση παραγωγής, προειδοποιώντας ότι δεν αποκλείεται ακόμη και η αποχώρησή του από τον οργανισμό εάν τα αιτήματά του δεν γίνουν δεκτά.