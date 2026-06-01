Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά στο Μονακό.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Μονακό το βράδυ της Δευτέρας, σε κτίριο με κατοικίες, με συνέπεια να τραυματιστούν τουλάχιστον τρία άτομα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε δρόμο κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Οι αρχές του Μονακό ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν, τα δύο σοβαρά. Ακόμα, ανέφεραν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από «κακόβουλη πράξη».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της εφημερίδας Le Figaro, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα άτομο να αφήνει ένα σακίδιο στην είσοδο του κτιρίου- την ώρα που έμπαιναν άνθρωποι σε αυτό- και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, πεζός.