Το drone χτύπησε το αεροπλάνο πάνω από το πιλοτήριο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Πιλότος της JetBlue Airways ανέφερε ότι drone χτύπησε το αεροπλάνο, την ώρα που προετοιμαζόταν για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Ο πιλότος της πτήσης 948 της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε ότι drone χτύπησε το αεροπλάνο σε υψόμετρο περίπου 3.000 ποδιών, κατά τη διάρκεια της τελικής προσέγγισης του διαδρόμου προσγείωσης, περίπου στις 07:15 το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), ανέφερε η ανακοίνωση της FAA. Μετά την προσγείωση έγινε έλεγχος και δεν διαπιστώθηκε ζημιά στο αεροσκάφος.

Πιλότος: Drone μας χτύπησε ακριβώς πάνω από το πιλοτήριο

«Γρήγορα, δεν μπορούσα να μιλήσω κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, αλλά συγκρουστήκαμε με ένα drone στη στροφή», είπε ο πιλότος στον πύργο ελέγχου, σύμφωνα με το CNN. «Είπατε ότι συγκρουστήκατε;», ρώτησε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας.

«Ναι, μας χτύπησε ακριβώς πάνω από το πιλοτήριο», επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης του Airbus A321, το οποίο έφτανε στο αεροδρόμιο από το Λας Βέγκας και προσγειώθηκε με ασφάλεια έπειτα από λίγα λεπτά, στις 07:21.

Το αεροπλάνο βρισκόταν βόρεια της παραθαλάσσιας κοινότητας Σι Μπράιτ, σε απόσταση περίπου 10-12 μιλίων από το αεροδρόμιο JFK, την ώρα που φέρεται να έγινε η σύγκρουση, σύμφωνα με δεδομένα από το Flightradar24.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν διαπιστώθηκε ζημιά στο αεροσκάφος

Τόσο η FAA όσο και η JetBlue στις ανακοινώσεις τους ανέφεραν ότι δεν εντοπίστηκε κάποια ζημιά στο αεροσκάφος, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε μετά την προσγείωση.

Η ανακοίνωση της FAA

«Πιλότος της πτήσης 948 της JetBlue Airlines ανέφερε ότι χτύπησε με drone σε υψόμετρο περίπου 3.000 ποδιών, ενώ βρισκόταν στην τελική προσέγγιση του διεθνούς αεροδρομίου JFK, περίπου στις 07:15, τοπική ώρα, της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Επιθεώρηση μετά την πτήση δεν αποκάλυψε κάποια ζημιά στο αεροσκάφος. Η FAA θα διενεργήσει έρευνα».

https://x.com/FAANews/status/2071639136897823000

Σε ανακοίνωση, η JetBlue επιβεβαίωσε ότι η πτήση προσγειώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. «Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά και το αεροπλάνο βγήκε εκτός υπηρεσίας για έλεγχο μετά την πτήση, στον οποίο δεν διαπιστώθηκε ζημιά ή ένδειξη σύγκρουσης», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία και συμπλήρωσε: «Η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητα της JetBlue και θα συνδράμουμε σε όποια σχετική έρευνα».

100 αναφορές για drones κοντά σε αεροδρόμια κάθε μήνα

Εάν επιβεβαιωθεί η αναφορά του πιλότου, θα μπορούσε να είναι μία από τις πρώτες γνωστές συγκρούσεις drone με αμερικανικό επιβατικό αεροσκάφος, σημειώνει το CNN.

Πάντως, έχουν καταγραφεί τέτοιες συγκρούσεις. Τον Ιανουάριο του 2025, drone χτύπησε ένα CL-415 «Super Scooper» που έδινε μάχη με τις φλόγες στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Η σύγκρουση προκάλεσε τρύπα στο φτερό και έβγαλε εκτός υπηρεσίας το αεροσκάφος, ενώ ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του χειριστή του drone. Άλλες περιπτώσεις που αναφέρθηκε σύγκρουση με drone αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν φθορές από πουλιά, ή μηχανικά προβλήματα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πιλότος της United Airlines ανέφερε ότι παραλίγο να συγκρουστεί με drone, την ώρα που το αεροσκάφος ετοιμαζόταν για προσγείωση στο αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι.

Παρότι απαγορεύονται οι πτήσεις drones κοντά σε αεροδρόμια, η FAA δέχεται κάθε μήνα περίπου 100 αναφορές για θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε τέτοιες περιοχές. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με αυστηρά πρόστιμα, ποινικές κατηγορίες και πιθανή φυλάκιση.