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Το αεροσκάφος προσέκρουσε στον 109ο όροφο.

Ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06) στον ουρανοξύστη CITIC Tower (China Zun), το ψηλότερο κτίριο του Πεκίνου, προκαλώντας πανικό στην κινεζική πρωτεύουσα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συντρίμμια να πέφτουν από τον 109o όροφο του ουρανοξύστη. Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει πληροφορίες για το περιστατικό, σύμφωνα με το CNN.

{https://x.com/BNODesk/status/2070482182024396805}

Η περιοχή γύρω από τον ουρανοξύστη έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Ο ουρανοξύστης CITIC Tower (China Zun) στεγάζει την έδρα του κρατικού ομίλου Citic Group.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την τύχη των επιβαινώντων ή για θύματα.

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{https://x.com/TheGlobeNewt/status/2070499840346190271}

Το μικρό αεροσκάφος Sunward SA60L Aurora, που ανήκε στην εταιρεία Shuangyue General Aviation Beijing, προσέκρουσε στον ουρανοξύστη και στη συνέχεια διαλύθηκε. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, από το συμβάν εκδηλώθηκαν μικρές εστίες φωτιάς στα ανατολικά του κτηρίου.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του ουρανοξύστη.

{https://x.com/clashreport/status/2070488991028117795}

Όπως αναφέρει το CNN, μη επαληθευμένα δεδομένα πτήσης από το Flightradar24 δείχνουν απόκλιση της πορείας του αεροπλάνου πριν τη σύγκρουση.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι από την 1η Μαΐου η κινεζική πρωτεύουσα έχει τεθεί ουσιαστικά σε καθεστώς απαγόρευσης πτήσεων drones, βάσει εκτεταμένων νέων κανονισμών.